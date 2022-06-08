華人外賣郎遭槍殺 社區庭外施壓

多位幫助嚴志文案的社區人士，當天在法院外示威施壓，要求法官嚴懲兇嫌，還受害人一個公道。(記者牟蘭／攝影)

涉嫌在皇后區森林小丘當街槍殺華裔 中餐館外賣郎嚴志文的赫希(Glenn Hirsch)，原訂7日上庭，因辯護律師未能到場延期至8日續審；多位幫助嚴志文案的華裔與外族裔，當天在法院外示威施壓，批評警方縱容嫌犯，無視長城餐館員工的投訴，要求法官嚴懲兇嫌，還受害人一個公道。

嫌犯赫希1日落網，當晚被大陪審團以二級謀殺、二級非法持武、一項二級刑事毀壞、一項二級恐嚇與二級非法跟蹤等十罪起訴，若罪成將面臨最高29年八個月到44年的監禁，他原訂7日上庭，但辯護律師因事當天下午未到場，法官侯頓(Kenneth C. Holder)將案件延至8日續審。

赫希的母親拄柺杖與他的哥哥當日前往法庭，等待被告的庭訊，不願對此案置評。

幫助外賣郎嚴志文一家的社區人士陳熠與陳海靈等，當天上午在法院外舉辦示威，要求法官嚴懲嫌犯。陳熠表示，被告赫希在過去一年內，曾屢次騷擾長城餐館的店員與老闆，受害人也多次報警，質疑警方縱容犯嫌，「據悉他曾被捕多次，還曾無證持槍，但警方與檢方竟沒有他的犯罪紀錄」。

陳熠說，長城餐館的店員與老闆反應，赫希曾不止一次使用FXXKing Chinese等仇恨字眼辱罵華人 ，但他的控罪中，並沒有仇恨犯罪；他表示，嚴志文的悲劇不是個例，許多華人受到騷擾和傷害後，沒被警方重視，才助長仇恨亞裔 的風氣日益嚴重。

陳海靈表示，近期的多起罪案中，有華人受重傷，也有人不幸殞命，但其中的許多人都沒得到司法公正，呼籲此案的法官嚴懲被告，勿讓嫌犯鑽法律的漏洞，逃脫制裁，「有被告以精神疾病為由，逃脫罪責，還有施暴者(與檢方達成協議)只判輕刑」。

赫希的辯護律師赫恩(Michael Horn)曾指警方「抓錯人」，稱當事人與嚴志文沒有矛盾，不需要謀殺對方，「他(赫希)唯一能承認的就是，因為沒拿到想要的餐食與餐館發生爭執」。