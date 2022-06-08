民主黨州長初選辯論 霍楚遭夾擊

紐約州長民主黨初選首場電視辯論7日晚登場，州長霍楚(中)、國會眾議員蘇奧齊(右)和紐約市公益維護人威廉姆斯(左)展開激烈交鋒。(美聯社)

紐約州長民主黨初選首場電視辯論7日晚登場，州長霍楚 (Kathy Hochul)、國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)和紐約市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)展開激烈交鋒；霍楚表示，她上任僅九個月就能通過十項控槍法案已實屬難能，並指目前不是推行堵車費 計畫的好時機。

本場辯論由WCBS-TV和Newsradio 880舉辦，辯論的首個議題就是民眾最為關心的公共安全問題，代表民主黨進步派的威廉姆斯和代表溫和派的蘇奧齊，對霍楚左右夾擊；威廉姆斯表示，霍楚日前舉辦的控槍法案簽署記者會就像是前州長葛謨(Andrew Cuomo)的抗疫記者會，而除了新槍將採用微蝕刻技術外，其他法案對改善公共安全作用不大。

蘇奧齊則提出霍楚的「黑歷史」，指全美步槍協會(NRA)曾背書霍楚參選國會眾議員，現在控槍顯得沒有原則，他還攻擊霍楚支持2019年保釋金改革導致治安惡化；霍楚反駁稱，保釋金改革是必要的，但州議會今年已經做出一些調整，例如給法官更多的自由裁量權，根據嫌疑人的犯罪紀錄決定保釋金；她還說，自己才當了九個月州長，就已經通過十項控槍法案，已實屬難能。

蘇奧齊和威廉姆斯抨擊霍楚給水牛城比爾隊(Buffalo Bills)撥款8億5000萬元的法案，還指霍楚丈夫擔任法務的Delaware North公司與此交易有關；霍楚對此表示否認，指這筆投資經過謹慎研究，新場館產生的經濟效益大於投入。

州府擬為紐約市新發三張賭場牌照，提振經濟，三人就賭場是否應該建在曼哈頓不置可否；霍楚和威廉姆斯表示，不會反對在曼哈頓建賭場，蘇奧齊則說，應該舉行更多公聽。

疫情還未過去，數據顯示僅有8%的民眾恢復每周五天到崗上班，但堵車費計畫(Congestion Plan)即將實施，三人對是否應該推遲堵車費計畫存在分歧；霍楚和蘇奧齊都認為應該推遲堵車費計畫，蘇奧齊說應該推遲至少一年，不應該再讓堵車費加重民眾的經濟負擔；霍楚則表示，堵車費計畫的阻力來自聯邦政府，是否推遲取決於聯邦政府；威廉姆斯則支持立即實施堵車費，因為人們已經習慣混合工作的模式，而修繕公共交通需要堵車費計畫帶來的收入。

紐約市此前通過法案，允許非公民投票選舉市級民代；霍楚和蘇奧齊均表示，非公民投票不應該擴大到州一級，蘇奧齊認為投票權應當是公民獨有的權利；威廉姆斯則支持允許非公民選舉州級民代，應該給積極參與政治的居民機會。

當被問到是否支持前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)參選國會議員，威廉姆斯和霍楚沒有正面表態，霍楚說她只會在11月普選時才背書；蘇奧齊則明確表態反對白思豪參選，「我認為現在應該多一些有常識的民主黨人參選，比如我，白思豪太極端。」

距離6月28日的州長初選日還有20天，提前投票則將於6月18日開始；下一場民主黨初選電視辯論將於16日舉行，主辦方為NBC New York、Telemundo 47和奧伯尼時報聯盟(Albany Times Union)。