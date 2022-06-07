慈濟眼科醫療車 3小時配鏡…為學生免費提供一站式服務

圖為慈濟行動眼科醫療車。(美國慈濟提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)代表、皇后區民選官員等，6日拜訪位於法拉盛 的慈濟基金會紐約分會，慈濟宣布將向幼兒園至高中的學生免費提供儀器檢查、醫生診斷、配眼鏡等一站式的行動眼科醫療車服務，學生最快只需三小時就能拿到眼鏡，他們也呼籲有需要的學校及時與慈濟聯絡，改善學童視力，提升他們的學習能力。

市長辦公室特別顧問、亞裔事務主任鄭祺蓉表示，亞當斯擔任布碌崙(布魯克林)區長時，曾為慈濟兩輛嶄新的醫療車舉行了剪彩儀式，他曾親自體驗過眼科醫療車的驗光服務，還感歎這項服務的高效和便捷，亞當斯將繼續支持慈濟的眼科醫療車活動以及其他的義診活動。

法拉盛市議員黃敏儀表示，她所代表的選區學校比較擁擠，且許多孩子來自低收入 的移民家庭，非常需要免費配眼鏡的服務；州眾議員金兌錫則說，行動醫療車可以直接滿足學生的需求，將確保更多家庭得知這一消息。

據慈濟美國總會醫療基金會副執行長溫俊強介紹，在2019年，慈濟在紐約啟用了兩台全新的眼科醫療車，提供全面的視力檢查、驗光和配眼鏡等一站式的免費服務，通常，配眼鏡需要翌日才能取得，而通過慈濟的行動眼科醫療車，學生當天就能獲得新眼鏡，還可現場挑選喜歡的鏡框和款式。

慈濟紐約分會也呼籲，若學校有至少20名學生需要免費配眼鏡或有檢測的需求，可致電(718)888-0866與慈濟聯繫，學生年齡不限，且無論公立、私立或中文學校機構的學生都能參加這項活動。