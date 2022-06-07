車禍無辜喪生 親友泣別潘君烴

在新州遭車禍罹難的潘君烴，追思會在法拉盛舉辦。(記者鄭怡嫣╱攝影)

住在皇后區法拉盛 、日前在新州 帕特森(Paterson)送餐時遭一輛休旅車撞亡的40歲華裔男子潘君烴，其追思會6日在法拉盛全福殯儀館舉辦，並於當日下葬長島松茵紀念花園(Pinelawn Memorial Park)；遺孀魏海燕與12歲的女兒、生前的親友以及社區人士悼念，也期望當局早日查出車禍 真相，還死者一個公道。

潘君烴1981年出生於中國福州亭江，在亭江中學完成初中課業；2000年他來到美國，2007年與魏海燕結婚，並於2010年誕下一女；2019年，兩人開始在新州帕特森經營一家小型的外賣中餐館；潘君烴經常自己出去送餐，上月17日，當他外出步行送餐時，在當地鬧區街頭被一輛失控的休旅車撞擊身亡。

潘君烴在法拉盛的教會友人陳思敏致辭表示，潘君烴在2008年受洗，已與他相識14年，他在教會內向安靜，但對人充滿愛心，亦樂於助人，為了養家餬口他不辭辛勞，希望他能在天國安息。

幫助潘君烴家屬處理善後事宜的社區人士陳海靈與陳熠則表示，直到現在都不敢再看目擊者拍下紀錄慘烈的案發經過的影片，他的妻子一定非常地無助和絕望，事發後的兩周，一直與律師團在極力調查車禍的起因，不會停歇，直到找到真相，讓潘君烴可以真正安息，也將後續極力給予這個家庭所需要的幫助。

陳海靈與陳熠還說，當看到潘君烴的女兒依依不捨看著父親相片， 想到幾年之後，她高中畢業、大學畢業、結婚等人生重要時刻，父親都不會再出席，該有多傷心，「在青少年最需要父愛陪伴的時候，她卻永遠地失去父親的關愛，我們都難以接受，心情沉痛」，也呼籲友人能提供心理輔導，給予她些許的安慰。

魏海燕與女兒、魏海燕的雙親、潘君烴的哥哥及其他親友與社區人士等出席悼念，而由於案發時潘君烴被卡在車底，傷勢嚴重，面容模糊，依全福工作人員的建議，追思會以閉棺形式舉行，未有瞻仰遺容的環節，現場抽泣聲不止，魏海燕與女兒緊握雙臂哭泣，女兒還拍著情緒激動的母親的後背撫慰。

魏海燕曾對本報記者表示，在潘君烴遇難後，她感到很無助，束手無策，家中無人時就會忍不住流淚，但無論如何生活還要繼續，就讀七年級的女兒懂事、成熟，「表面上不敢太傷心」，但夜晚也會因思念父親睡不著覺。

委託律師艾樂齊(John Elefterakis)6日也參加告別式，聊表哀思之情；此前，由於目擊者的錄像顯示案發時，肇事贓車後還跟有一輛灰色警車，且警車車頭遭到嚴重損壞，案件疑與警車與贓車的追逐有關，艾樂齊要求當地新州市府及檢方配合、徹查真相，提供更多有關案情的細節，也呼籲新州檢察長能介入，發起獨立調查。