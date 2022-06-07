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梅西國慶日煙火秀 更高更寬更壯觀

記者胡聲橋／紐約報導
國慶日，梅西煙火將再一次照亮東河夜空。(本報檔案照)
國慶日，梅西煙火將再一次照亮東河夜空。(本報檔案照)

一年一度的「梅西國慶日煙火秀」(Macy's 4th of July Fireworks)將於7月4日(周一)再次照亮曼哈頓東河；今年的煙火秀將持續25分鐘、發射4萬8000枚，有比往年更多令人眼花繚亂的新圖案，煙火將更高、更寬，為紐約客呈現一場歎為觀止的視覺盛宴。

國慶日晚上9時25分，梅西百貨將開始其具有標誌性的煙火表演，向美國及人民致敬；停泊在東河上、從第23街到第42街依次排開的五艘駁船，將發射4萬8000枚煙火和特效；紐約市有三個區都將能現場看到這場令人驚歎的煙火秀。

「梅西的煙火將再次激起歡樂，讓慶祝國慶日的數百萬民眾陶醉」，梅西國慶日煙火秀的執行監製考斯(Will Coss)說，東河上的五艘駁船將向紐約的夜空投射出萬花筒般絢爛多姿的煙火。

這場25分鐘的煙火秀將出現不少新造型，包括高帽、蘑菇、相互連接的三色套環，以及閃爍的笑臉等。

按照今年的設計，平均每分鐘將發射1900多枚煙火和特效；今年的煙火表演還將從高度和寬度上做文章，讓人們欣賞到更壯觀的煙火秀；煙火的寬度將達一哩，高度將達1000呎。

煙火秀在電視直播時，將伴有振奮人心的樂曲，展示美國傳統音樂的多樣性以及對世界文化的影響，選用的音樂包括爵士樂、嘻哈樂、搖滾樂、鄉村音樂，還有體現愛國精神的樂曲。

自1976年以來，梅西百貨的7月4日煙火秀成為紐約市的一項傳統，今年將是第46屆。

查詢煙火秀的觀看地點，請瀏覽網頁：https://www.macys.com/social/fireworks/where-to-watch/。

國慶日，梅西煙火將再一次照亮東河夜空。(本報檔案照)
國慶日，梅西煙火將再一次照亮東河夜空。(本報檔案照)
國慶日，梅西煙火將再一次照亮東河夜空。(本報檔案照)
國慶日，梅西煙火將再一次照亮東河夜空。(本報檔案照)

梅西百貨 紐約市 爵士樂

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