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紐約議會過關 強制新槍採微蝕刻技術

編譯周芳苑／綜合5日電
微蝕刻技術，有助執法部門識別攻擊者槍枝。(本報檔案照)
微蝕刻技術，有助執法部門識別攻擊者槍枝。(本報檔案照)

紐約州議會近日通過一系列加強控槍法案，其中包括強制新槍採用「微蝕刻」技術(microstamping)，有助執法部門識別攻擊者槍支

藉助該技術，槍支發射時可在子彈上留下蝕刻獨特代碼，藉以追蹤製造商、型號和序號。2010年在紐約市長彭博(Michael Bloomberg)支持下，曾推動該法案，但功虧一簣，12年來無進展。

如今，隨著紐約槍支暴力令人不安，反槍人士再次動員遊說，霍楚也表態支持，指該技術是幫助執法部門共享資訊的絕佳工具。

紐約州警長協會(New York State Sheriffs’Association)對此冷淡回應，懷疑該技術是否對刑事調查有很大的實用價值。槍支公司及擁槍業和擁槍團體則積極阻擋。全國射擊運動基金會(National Shooting Sports Foundation) 曾發表一文題為「微蝕刻的愚蠢神話」，指那是未經證實且不可行的技術。

全國步槍協會(The National Rifle Association)去年對霍曼法案發布備忘錄，稱這是失敗的概念，全美沒有一州成功實施，類似的法案在新州也處於待審階段；該法案在紐約州延宕多年，主因行不通。

支持控槍人士則稱，該技術未廣泛應用，主因槍支業者作梗。

槍支 紐約州 紐約市

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