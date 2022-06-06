日落公園酒店連槍響 警方追緝非裔嫌

布碌崙一男子在日落公園附近的一間酒店兩次開槍射擊。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)一男子在一周之內，連續在日落公園 附近的一間酒店兩次開槍後逃逸，警方正追緝該歹徒，呼籲民眾提供相關線索。

案件發生在市警72分局的轄區之內。警方表示，5月30日下午4時30分，一名不明身分者進入4大道764號的Brooklyn Way Hotel內，向電梯旁的牆壁開了一槍，隨後逃離現場，無人受傷。

6月4日下午1時9分，該男子再次進入同一酒店，朝一個雜物櫃開槍，隨後步行沿26街朝東逃走，沒有人員傷亡。

周六晚，警方公布從監控錄像中獲取的槍手圖像。在這兩起案件中，嫌犯都戴着口罩，身穿圖案很豐富的T恤、牛仔短褲和黑白運動鞋；但在這兩起案件中，戴著不同的棒球帽。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。