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長島校園槍擊威脅連6起 布碌崙又傳新案

編譯中心╱綜合報導
各地反槍人士響應「橘色周末」(Orange Weekend)，穿著橘色服裝上街頭遊行。圖為民眾穿越布碌崙大橋。(Everytown for Gun Safety臉書)
各地反槍人士響應「橘色周末」(Orange Weekend)，穿著橘色服裝上街頭遊行。圖為民眾穿越布碌崙大橋。(Everytown for Gun Safety臉書)

德州校園槍擊濫殺案後，各地仿效事件頻傳，長島至今已累計六所中學發生恐怖威脅，皇后區及布碌崙(布魯克林)也有類似事件，警方4日並再次逮捕一名涉案青少年。州議會近日也通過法案，要求學校必須考慮安裝警報器。

長島最近一起校園恐怖威脅事件1日發生於納蘇郡Uniondale的Turtle Hook中學，嫌犯匿名在網路社交平台TikTok揚言將在校園濫射，校方當晚緊急通過臉書通知家長，警方於4日宣布逮捕一名15歲男孩，並控以恐怖威脅罪。

紐約市警4日宣布，逮捕一名18歲學生，5月26日涉嫌在皇后區森林小丘高中書桌留言恐嚇，將像德州一樣，進行校園槍擊。雖然學生表示只是開玩笑，但仍被控恐怖威脅、嚴重騷擾等罪。

位於布碌崙公園坡(Park Slope)的千禧高中(Millennium Brooklyn High chool)，6月2日一名自稱學生者在社交網站留言，指將用MP15步槍、Glock 17手槍及數百發彈藥血洗校園，並列出十多個學生的姓名，想在教室、走廊至少幹掉15至30人，且絕不投降，會與警方隔窗互射，還將在網路直播。校方獲知後立即以電郵通知家長，警方正持續調查。

根據長島警方紀錄，近日曾發生威脅事件的學校包括：納蘇郡Westbury高中、Commack中學、Turtle Hook中學，以及蘇福克郡的Bellport高中、Weshampton Beach中學、Riverhead高中。

本報先前報導，18歲的Westbury高中學生奧克塔(Oketa Orlando Blair Jr.)，5月31日揚言要在學校內製造暴力恐怖案件，被當地警方逮捕，1日被檢方以恐怖威脅與二級嚴重騷擾的罪名提告，法官禁止他日後購買任何武器。

另有一名報住長島蘇福克郡16歲的男孩，日前在他的Instagram帳號聲稱，他將於5月26日掃射學校，被檢方以恐怖威脅罪名移送法辦。

紐約州議會上周除通過將購買及持有半自動步槍的年齡限制，提高到21歲等控槍新規，也通過提案，要求所有學區必須考量在校園安裝無聲警報系統，及專線電話，均直接連線警穿上穿穿上穿方，縮短執法人員反應時間，法案正等待州長簽署。目前新澤西州、佛州學校均已採類似措施。

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