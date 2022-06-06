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槍擊案下降 紐約市警副局長：執法有效

記者和釗宇／紐約報導
數據顯示，紐約市槍擊案數量已經連續近七周下降，市警副局長將此歸功於執法有方。(記者和釗宇／攝影)
數據顯示，紐約市槍擊案數量已經連續近七周下降，市警副局長將此歸功於執法有方。(記者和釗宇／攝影)

數據顯示，紐約市槍擊案數已經連續近七周下降，槍枝犯罪逮捕人數也處28年新高；紐約市警總局主管情報和反恐工作的副局長米勒(John Miller)5日表示，這歸功於市警執法有方，市警所有人員正「開足馬力」執法。

根據市警上周公布的數據，全市上月共紀錄118起槍擊事件，比去年同期的172起大幅下降，但仍遠高於2019年同期的61起；同時，搶劫、盜車、入店盜竊等犯罪案件的數量，比疫期也仍有大幅增加。

而且，儘管槍擊案數量下降，惡性槍擊事件仍然不時發生，讓民眾感到治安惡化；就在5日凌晨，曼哈頓哈林區就發生一起槍擊案，三人中彈，所幸無人死亡，傷者情況穩定；布碌崙(布魯克林)柏樹山區(cypress hills)5日也發生一起惡性槍擊案，一名男子被擊中面部死亡。

米勒在接受WABC採訪時表示，市警目前正在平衡公眾對安全的觀感及實際犯罪數據之間的關係，「社會實際上是否安全，與人們是否感到安全，兩者是有區別的；許多讓人們感到不安全的事情，其實不一定是暴力犯罪，我們則在努力全方位改善治安。」

米勒還抨擊了進步派推出的刑事司法改革，表示這讓許多惡名昭彰的累案犯無法得到應有的懲罰；他表示，例如搶劫、盜車、重竊的嫌犯，許多現在都不需要交保，即使有人每天都到同一家店偷東西然後逃之夭夭，即便法官知道歹徒還會再犯，仍無法將他繩之以法。

雖然州議會此前已經通過法案，允許法官對一些累犯設保，但米勒表示應該全面修正2019年的保釋金改革；「如果法官一直無權認定歹徒是否對社會有危害，我們就是全美唯一的法官無法以危險性作為原因，而關押被告的州，那些累犯也知道，重複犯案的後果不嚴重。」

數據顯示，紐約市槍擊案數量已經連續近七周下降，市警副局長將此歸功於執法有方。(記...
數據顯示，紐約市槍擊案數量已經連續近七周下降，市警副局長將此歸功於執法有方。(記者和釗宇／攝影)

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