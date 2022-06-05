日落公園連槍響 警方通緝嫌疑人

布碌崙一嫌疑人在日落公園附近的一家酒店兩次開槍射擊後逃走，警方通緝。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)一名嫌疑人在一周之內，在日落公園 附近的一家酒店兩次開槍射擊後逃之夭夭。警方正以威脅他人安全(Reckless Endangerment)的罪名通緝這名嫌犯。警方呼籲民眾提供相關線索，早日將該嫌犯捉拿歸案。

案件發生在市警72分局的轄區之內。警方表示，5月30日下午4時30分左右，一名不明身分者進入4大道764號的Brooklyn Way Hotel內。進入酒店後，此人拿出槍械向電梯旁的牆壁打出了一發子彈。嫌疑人隨後向不明方向逃走。該案只造成酒店財產損失，沒有造成任何人受傷。

6月4日下午1時9分左右，這名不明身分的嫌犯再次進入Brooklyn Way Hotel，他以同樣的方式，朝一個雜物櫃開槍。嫌犯隨後步行沿26街朝東逃走。該案同樣只造成財產損失，沒有人員傷亡。

周六晚，警方公布了從監控錄像中獲取的槍手圖像。在這兩起案件中，嫌犯都戴着口罩，身穿圖案很豐富的T恤、牛仔短裤和黑白運動鞋；但在這兩起案件中，嫌疑人戴著不同的棒球帽。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。