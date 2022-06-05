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師生被打 無法究責 紐約公校暴力頻傳 「修復式正義」成保護傘

記者張心／紐約報導
皇后區貝賽卡多索高中曾發生多起學生打架鬥毆事件。(取自Instagram)
皇后區貝賽卡多索高中曾發生多起學生打架鬥毆事件。(取自Instagram)

紐約市公校學生暴力事件增加，根據市警最新數據，在本學年內就有84名市警和校警因為學生不當行為而受傷，但對肇事者的停學懲罰率卻在四年內下降逾42%，使專家和家長憂心未來公校內的安全問題將更難改善。

前市長白思豪(Bill de Blasio)在2017年實施的「修復式正義」(Restorative Justice)在紐約市公校依舊「餘波猶存」，這項決議將行為不端的學生送去調節、指導和諮詢，而不是給予實際性停課、停學處罰，以致大量家長和老師認為，從根源上助長了目前公校暴力問題的頻繁發生。

「這是一切陷入困境的原因」，一位匿名家長表示，「由於外界質疑停學是對有色人種的歧視，就完全取消停學懲罰措施，這也是不對的」。

皇后區貝賽卡多索高中曾發生多起學生打架鬥毆事件。(取自Instagram)
皇后區貝賽卡多索高中曾發生多起學生打架鬥毆事件。(取自Instagram)
皇后區貝賽卡多索高中曾發生多起學生打架鬥毆事件。(取自Instagram)
皇后區貝賽卡多索高中曾發生多起學生打架鬥毆事件。(取自Instagram)

根據市教育局2021年的數據顯示，非裔和西語裔學生停學比率比其他同齡人高許多。從2017年秋季實施「修復式正義」開始，到去年秋季，由校長和學監執行五天或以上的停學人數，從1萬4502人降為8369人，比率下降42%以上。

不過根據市警數據，本學年內截至3月就有84名市警和校警因為學生不當行為受傷，其中更有56人傷勢嚴重須送醫院，與此前的受傷人數49人相比，成長幅度驚人。

紐約市在今年2月決議，為「修復式正義」項目再撥款130萬元，遭到不少家長和教育工作者的反對，認為停學次數的減少將導致更多的課堂混亂；兒子在曼哈頓75中學就讀的拉莫斯(Olivia Ramos)表示，孩子就讀期間被毆打五次，且校方未懲罰行為不端的學生，「兒子很害怕地躲在廁所打電話給我，因為走廊、樓梯間都有人打架」。

曾在課堂上被失控學生傷害，獲得市府12萬5000元賠償的老師佩雷斯(Perez)說，學校老師被踢、被罵，還被吐口水、扔東西，但學生第二天又若無其事回來上課；她表示，在「修復式正義」下，教師幾乎沒有追責權利，使得行為不端的孩子們更加肆無忌憚。

公校 紐約市 教育局

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