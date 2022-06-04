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紐約將立法禁21歲以下擁半自動步槍

記者張心／紐約報導
紐約州參眾兩院通過立法改革槍枝暴力問題，州長霍楚設立6月為「槍枝暴力覺醒月」。(州長辦公室提供)
紐約州參眾兩院通過立法改革槍枝暴力問題，州長霍楚設立6月為「槍枝暴力覺醒月」。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)3日表示，州參、眾兩會通過法案，禁止任何21歲以下購買或擁有半自動步槍；此外，她宣布撥款1820萬元，支持消除槍枝暴力的執法機構，並將6月定為「槍枝暴力覺醒月」。

霍楚3日發推文表示，紐約州領先於全國的槍枝改革法案在兩會通過，以加強紅旗法(Red Flag Laws)提高槍枝管控力度，保護紐約人安全，「在過去的幾周，槍枝暴力為個人、社區和國家帶來了難以想像的痛苦和損失，我們通過了歷史性的立法，以制定更嚴厲的法律來結束槍枝暴力，我期待簽署這些法案。」

在兩會新通過的法案中，禁止21歲以下購買或攜帶半自動步槍(semi-automatic rifle)，把攻擊威脅定為犯罪、禁止銷售防彈衣、要求購買突擊步槍(assault rifles)的許可證，並將購買突擊步槍的年齡提高到21歲等。

此外，州眾議會還特別標註加強槍枝犯罪信息的共享，方便追蹤非法購買和販運的槍枝信息；禁止18歲以下在沒有父母陪伴的情況下，進入槍枝營銷商和販售地點；州警每三年對槍枝交易商進行檢查；要求紐約社交媒體網路公司，在其平台提供明確簡潔的內容，說明如何應對在網路上的仇恨行為等。

霍楚還宣布，將6月定為「槍枝暴力覺醒月」；日前市長亞當斯(Eric Adams)才將3日定為全市的「槍支暴力覺醒日」，包括世貿中心一號大樓(One World Trade Center)在內的多個地標，於本周末點亮橙色燈光，向紐約和全美各地因槍枝暴力而逝去的無數生命致敬。

「今年在全美發生的大規模槍擊事件，比以往任何一年都多，但有太多當局者不願意採取行動控制這個問題」；亞當斯表示，要解決槍枝暴力問題，先要有意識，設立紀念日和紀念月將可幫助大眾關注和預防暴力問題，在悲痛中採取行動，不要再有更多無辜的生命喪生在無意義的流血事件中。

兩會 霍楚 亞當斯

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