皇后區區長咨文：疫後復甦 將嚴打仇恨犯罪

理查茲日發表上任後首次現場區情咨文，聚焦皇后區疫後復甦之路。(記者牟蘭／攝影)

皇后區 區長理查茲(Donovan Richards)3日發表上任後首次現場區情咨文，聚焦皇后區疫後復甦之路，肯定全區抗疫、公共安全以及經濟復甦與交通改善等成績；對於仇恨犯罪，他在會上悼念馬桂英等在罪案中喪生的受害者，承諾與檢、警及社區合作，組建仇恨罪案小組，避免悲劇發生。

當天區情咨文在市立大學拉瓜地亞社區學院(LaGuardia Community College)舉辦，市長亞當斯(Eric Adams)、市議長歐德思(Adrienne Adams)與州檢察長詹樂霞(Letitia James)均到場發言支持；會上還有不同移民社區藝術表演，彰顯皇后區文化多元性。

對於仇恨犯罪與公共安全問題，理查茲表示，疫情 期間皇后區發生多起犯罪案，先是十歲的華萊士(Justin Wallace)在家門口射殺，兩周後阿斯托利亞(Astoria)的婦女瓦利納(Gudelia Vallinas)被槍殺，馬桂英在去年感恩節前夕遭人用石頭毆打，今年不幸離世。

理查茲說，暴力犯罪雖沒有疫苗 可以控制，但皇后區不允許仇恨蔓延，「讓我們一起大聲自豪的說，『黑人的命也是命』、『停止仇恨亞裔』、『停止仇恨猶太人』，我們不僅要說，還要做」；他宣布，將聯合皇后區檢方、紐約市警及社區代表合作，組建仇恨罪案小組，「各族裔團結一致，消除仇恨」。

對於疫後復甦，理查茲表示，疫情讓皇后區面臨巨大挑戰，也凸顯區內缺乏醫療服務問題，但他上任後，沒放棄任何一個社區，通過努力，讓皇后區成為全州首個接種100萬劑與200萬劑新冠疫苗的地區，目前全區有超過190萬人完成兩劑疫苗接種，為全市人數最多的地區。

理查茲表示，疫情導致經濟困難，2020年12月失業率高達12.1%，成千上萬的小商家關門，但在兩年後的今天，通過「皇后區小企業贈予項目」等項目，失業率已下降至5.5%，757家以少數族裔與女性為主的企業獲得平均1萬8500元的贈款，幫助商家度過艱難的時刻。

理查茲還匯報全區的能源可持續發展、交通、公民參政以及公共機構取得撥款等多方面取得成績，他承諾秉承已故前區長舒曼(Claire Shulman)的遺志，團結各界人士，共同創建一個更好的社區。