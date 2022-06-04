布碌崙惡少放火燒背 華嫗兩年後仍恐懼

現年92歲的梁華珠，約兩年前在街上遭兩名青少年燒背。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市已從新冠疫情 中逐漸復甦，但將病毒傳播歸咎於亞裔 而引發的仇恨犯罪仍在持續；兩年前在布碌崙 (布魯克林)遭兩名少年放火燒背的華裔老嫗梁華珠，回憶案發經過仍心有餘悸，外出看見陌生人還會恐懼，留下無法揮去的陰影。

2020年7月14日，當年89歲的梁華珠在班森賀行走時，遭兩名13歲的少年攻擊，先是被其中一人無故抽了一道耳光，接著在她後背淋煤油點火，梁華珠在家人協助下及時滅火，未釀成更嚴重的傷勢；案件曝光後，包括嘻哈歌手歐陽靖(MC Jin)、演員吳彥祖等公眾人物發聲，譴責仇亞犯罪，還懸賞萬元緝兇。

梁華珠是班森賀松柏之家社區服務中心的會員，60歲時從中國移民來美，曾在衣廠打工多年；燒背案至今事隔近兩年，她心情釋懷許多，終於能以當事人身分說出那段經歷；她回憶道，感覺後背整個熱騰騰，她馬上走到一處的牆角，用背來回摩擦牆壁將火熄滅，身上的衣服也被燒穿，「還好沒有燒到頭髮上來，不然更加危險。」

警方在一個多月後逮捕兩嫌，梁華珠到警局指認，當時一名警探問她希望如何處置兩人，梁華珠覺得自己傷勢不嚴重，不打算多追究，僅要求執法人員按照正常程序處理。

梁華珠坦言，回想當時情形現在還心有餘悸，在街上看見陌生人心中也會萌生莫名的恐懼感、比以往更警惕，至今心理陰影仍存在；但她堅持每天早晨、傍晚，在住家附近的街道來回散步，當做一日的運動量，一周當中也有幾天會步行到松柏中心，吃完午飯後回家。

除此之外，她只會在護理員的陪同下才到超市、商店購物，「一周去一次，然後一次性買足夠的東西」；她認為，這幾年華人被歧視、欺負的現象只增不減，因此減少了不必要的外出。

涉及該案的兩名少年落網後，被控三級攻擊、騷擾等罪名；但由於是未成年，案件最終被送往布碌崙家事法庭審理。