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紐約客談／槍枝暴力蔓延 控槍有無終點？

紐約客談

紐約上州水牛城、南加州長老教會、德州小學大規模槍擊案後，逝者的鮮血、家屬的淚水、讓州眾兩會通過槍枝改革計畫；紐約市公校頻傳查獲槍枝，且幾乎均配有子彈，市長亞當斯甚至喊話家長「翻包」，在這樣的背景，若當局者不實施更嚴格的槍枝管制，不禁使人發問：距離下一起大規模槍案還遠嗎？

根據美國國土安全局的數據顯示，高中以下發生的校園槍擊事件在2017年後急速攀升，從58件上升至去年的249件；今年截至5月30日為止，就已有141件悲劇發生，累積死亡人數到達48人，使2022年成為學校槍擊事件和受害人數再度大幅增加的一年。

美國憲法第二修正案起草時，是為了允許各地能夠組織民兵，對抗當時暴虐橫行的聯邦政府；21世紀初，大多數美國法院都將第二修正案的槍枝權內涵，理解為保障各州「維持民兵組織」，以及「個人在州民兵服役時」攜帶武器的權利；直到2008年最高法院將憲法第二修正案的持槍權擴張解釋為個人可攜帶武器進行自衛的權利。

綜觀過去20年內，美國幾乎沒有槍枝管制法律通過，政客將控槍的主導權做為競選的籌碼，使人們相信孩子們在學校能獲得真正的安全；槍枝文化包含了政治、利益以及人性等複雜的因素，嚴格的槍枝管制措施何時會有進展或改變，幾乎無人能有確定的答案。

但能確定的是，這些遭受過、經歷過、見證過槍枝暴力的孩子終究會長大，他們之中一定有人能扭轉如今的局面。

（紐約客談，每周二至周六見報）

槍擊 紐約上州 加州

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