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5月仇恨犯罪減半 亞裔受害者仍居首

記者張晨／紐約報導
5月全市槍擊暴力減少三成，仇恨犯罪減少五成，但亞裔受害者仍居首。(記者張晨/攝影)
5月全市槍擊暴力減少三成，仇恨犯罪減少五成，但亞裔受害者仍居首。(記者張晨/攝影)

紐約市警總局3日公布全市月度犯罪數據，5月整體犯罪率仍呈增長趨勢，但槍擊案件數與去年同期相比下降了三成，仇恨犯罪數也下降了一成，不過仇亞犯罪仍居所有仇恨犯罪案件首位。

數據顯示，除史泰登島外，全市其餘四大區的槍擊案件均有減少，從172起下降至了118起，整體下降了31.4%；5月共實施了414起涉槍逮捕，2022年開年至今繳獲了3080把非法槍枝，涉槍逮捕人數達到28年來的最高水平。

而整體犯罪率依舊居高不下，與去年相比增加了27.8%；七大主要罪案類別均有上升，其中重竊罪上升了42.1%、入室盜竊上升了28.3%、搶劫案也增加了26.2%。

就民眾最關心的仇恨犯罪而言，數據指出，今年5月共發生了七起涉及亞裔受害者的仇恨犯罪，但相比去年同期的15起減少了53%；但亞裔受害者仍在所有仇恨犯罪案件中居首。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，已經動用所有資源鎮壓全市的犯罪活動，尤其是槍枝暴力；逮捕槍枝的人數是近30年來從未見過的，市警正在使用以情報為主導的追蹤方式，精準犯罪目標。

她表示，加之「鄰里安全小組」(Neighborhood Safety Teams)、「槍枝暴力鎮壓小組」(Gun Violence Suppression Division)以及刑事情報科「幽靈槍小組」(Ghost Gun Team)的協同作戰，精準警務理念將有效的保護紐約人的安全，同時也努力使刑事司法系統的重心放在受害者身上。

仇恨犯罪 亞裔 槍擊

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