涉殺外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：抓錯人

赫希因涉嫌射殺嚴志文被捕，但在庭上不認罪，代表律師則稱警方「抓錯人」。(記者牟蘭／攝影)

涉嫌在皇后區 森林小丘當街槍殺華裔 中餐館外賣郎嚴志文的嫌犯赫希(Glenn Hirsch)，日前被大陪審團以二級謀殺與非法持武等十罪起訴，他在庭上拒絕認罪，代表律師表示赫希只是與「長城餐廳」發生爭執，稱警方「抓錯人」。

赫希2日被皇后區州高等法院的大陪審團以二級謀殺、二級非法持武、一項二級刑事毀壞、一項二級恐嚇與二級非法跟蹤等十罪起訴，若罪成將面臨最高達29年八個月到44年的監禁；他當日身穿淺藍色上衣與深藍色褲子、戴黑色眼鏡，由辯護律師赫恩(Michael Horn)陪同出席，他在庭上拒絕認罪。

赫恩對於此案表示，警方逮捕錯人，當事人只是與長城餐廳曾發生矛盾，否認其他所有指控，「他(赫希)與外賣郎(嚴志文)沒有任何矛盾，不需要對他做什麼；他唯一能承認的就是，他因為沒拿到想要的餐食與餐館發生了爭執」；法官侯頓(Kenneth C. Holder)要求被告繼續關押，下次上庭時間為7日。

根據警方，51歲的赫希涉嫌於4月30日在森林小丘當街射殺外賣郎嚴志文，他一年前因要求長城餐廳提供額外的酸甜醬與餐館結怨，後曾多次恐嚇包括嚴志文在內的員工，並涉刑事毀壞；案發當天，他曾七次駕駛休旅 車經過被害人工作的餐廳，警方逮捕他後，在其妻子家中發現八把槍。

消息人士表示，赫希曾在1995年至2012年期間被捕十次，其中一次包括非法持武，但案件都被撤銷；警方表示，雖然警員案發後很快鎖定被告，但為收集足夠的證據，直到本月1日才進行逮捕。