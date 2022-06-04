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非裔「搶鞋賊」只偷單腳 專挑年輕女性

記者顏潔恩／紐約報導
男子連續作案多起，專挑年輕女性下手，搶走她們的一隻鞋子。(市警提供)
男子連續作案多起，專挑年輕女性下手，搶走她們的一隻鞋子。(市警提供)

紐約市一名非洲裔男子日前涉及多起街頭搶鞋案，專針對年輕女性下手，用蠻力搶走一隻鞋後就逃走，犯案手法相當奇特；根據警方消息，劫匪多在布碌崙(布魯克林)、皇后區犯案，呼籲知情民眾提供線索。

警方表示，該名男子自今年起涉及至少三起搶鞋案，每次都只搶走受害者的一隻鞋後轉身逃走，並沒有搶走其他貴重物品，也未攻擊受害者。

第一起案件發生於1月24日早9時，嫌犯跟蹤一名24歲的女性，進入布碌崙Utica大道739號的一棟建築物，搶走她的右鞋後撒腿逃逸。

2月9日上午11時左右，另一名24歲的女性受害者在布碌崙展望高地(Prospect Heights)大軍廣場(Grand Army Plaza)地鐵站被同一名男子搶劫，她當時走在階梯上，劫匪趁隙扯掉她的鞋子，再逃票衝進地鐵站，跳上一輛地鐵列車逃離，受害者並未受傷。

最近一次在5月24日中午12時15分，一名24歲的女性在皇后區雷哥公園(Rego Park)的雷哥購物中心被搶，劫匪搶走她的左鞋後逃離現場。

根據警方的通緝照片，劫匪是一名20至30歲的非洲裔男子，身高5呎10吋、體重220磅；最後一次被看見時身穿灰色背心、藍色毛衣、牛仔褲、白鞋、以及灰色棒球帽。

警方目前已著手調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 布碌崙 皇后區

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