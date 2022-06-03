森林小丘外賣郎命案兇手落網 嚴志文妻子：他終可安息

圖為嚴志文告別式，遺孀趙坤英抱著小女兒，含淚送丈夫最後一程。(記者鄭怡嫣╱攝影)

涉嫌於4月30日在皇后區森林小丘當街槍殺華裔中餐館 外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(Glenn Hirsch)，1日在住處被捕，控以謀殺、持有非法武器等十項罪行；「終於，我老公可以真正安息了」，得知兇嫌在犯案33天後終落網，嚴志文的妻子趙坤英總算鬆了一口氣，他生前工作的中餐館老闆楊凱也感到寬慰，不再擔驚受怕，他與幾位一直關注此案的社區人士感謝警方抓獲兇手，但也呼籲警察 重視社區、尤其是華人 社區的治安，在居民報案時能及時處理案件，而不是等到悲劇發生。

在遭遇喪夫之痛後，趙坤英受到巨大打擊，曾一度精神恍惚，5月下旬的告別式上，也泣不成聲，如今兇嫌落網，她感嘆「終於，我老公可以真正安息了」，她說嚴志文不僅是她心愛的丈夫，也是孝順的兒子與對三位孩子負責任的父親，在社區也很受歡迎，她感謝警檢為丈夫伸張正義。

歷經喪夫之痛，趙坤英(左)曾一度恍惚，陷入悲痛之中。(記者鄭怡嫣╱攝影)

「整整一個月來，我都艱難熬過」嚴志文工作的長城中餐館的老闆楊凱1日對本報表示，雖然兇嫌已經抓獲，無需再擔驚受怕，但仍然感到很難受，在心裡留下了很深的陰影，也曾造成很大的壓力，「這是不應該的事，怎麼會在華人身上發生，還失去了這麼好的一個人」。

命案發生前，楊凱曾數次報警而未有下文，當時，嫌犯赫希因未拿到足夠的酸甜醬(duck sauce)而大發雷霆，劃破員工的車胎，多次要挾餐館，還用槍直指楊凱，案發後，他也曾擔心安全問題而關閉餐館一周，「所以，這不是第一次、第二次發生」，他哭泣著說，「還是很難受，在心裡留下了很深的陰影，他呼籲警方在居民報案時能及時處理案件，而不是等到悲劇發生，也盼望法官嚴懲兇手。

涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希2日被押解出警局送往法院受審。(記者牟蘭／攝影)

「我們既不希望一而再再而三地看見類似悲劇重演，也不希望他有血有肉的一生，最後僅僅作為一個冰冷的數字，出現在紐約市警察局的年度犯罪報告」，他說。

「雖然嚴志文終於可以安息了」，一直幫助嚴志文家屬處理身後事宜的社區維權人士陳熠說，「但是33天裡，兇嫌一直在遊蕩，任何人都可能被槍殺」，據了解，19年前，他曾有非法持槍的紀錄，1995年至2012年間，也有不少被捕的紀錄，其中包括持槍入室搶劫，「警方第一天就有他的車牌與相關信息，真的需要33天嗎？」，他感謝警方逮捕兇手，也理解司法流程造成的阻礙，但與楊凱一樣，敦促警方更重視居民的報案、投訴與顧慮，勿讓悲劇重演。

陳熠及社區人士陳海靈，將繼續協助趙坤英尋找墓地，讓他入土為安，趙坤英在中國的母親，則仍在等待來美的簽證。