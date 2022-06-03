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預防槍枝暴力 紐約市府成立工作組

記者張晨／紐約報導
亞當斯(發言者)宣布成立「預防槍枝暴力工作組」。(市長辦公室提供)
亞當斯(發言者)宣布成立「預防槍枝暴力工作組」。(市長辦公室提供)

6月是槍枝暴力覺醒月(Gun Violence Awareness Month)，紐約市亞當斯(Eric Adams)2日宣布成立「預防槍支暴力工作組」(Gun Violence Prevention Task Force)──該小組成員包括市警總局局長、市教育局總監、市房屋局局長以及多位分管不同領域的副市長，旨在深入槍支暴力根源，在案件發生前預防。

亞當斯表示，槍枝暴力已滲透社會各層面，紐約市首先要確保社區安全是每個市府機構的責任，而不僅是一線執法及救援人員的責任。

「將深入受槍枝暴力影響最大的社區，確定服務差距，補充資源，制定預防及解決方案。」他說。該戰略也將加強市府多項措施，包括住房、公共衛生、教育、青年規畫、經濟及勞動力發展等；在接下來的幾個月，將推出更多新政。

主管戰略的副市長懷特(Sheena Wright)作為該小組的共同主席表示，槍枝暴力已經影響太多家庭，尤其是在西語裔及非洲裔社區，而這些社區面臨的諸多問題才導致槍枝暴力的集中；工作組的不同成員將迅速為不同地區提供有針對性的幫助。

市長辦公室表示，工作組成員將定期開會，實時解決問題，並確保所有機構都承擔起應負的責任──將現存且有實質成效的項目率先推廣到重點問題社區，促進社區機構與政府協作。

該工作組還將與市府危機管理系統(City Crisis Management System)密切合作，此系統是市府2017年成立的鄰里安全辦公室(Office of Neighborhood Safety)的一部分，旨在建立「調節衝突的可靠團隊網路」防範演變為暴力。

教育局 亞當斯 紐約市

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