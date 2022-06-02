參議會通過：校區攝像抓超速延3年 24小時運行

州參議會通過法案，將延長紐約市的校區超速相機項目延長三年，而且運行時間從周內白天改為全天候24小時運行。(市長辦公室提供)

州參議會日前通過法案，將延長紐約市 的校區超速相機項目延長三年，而且運行時間從工作日白天改為全天候24小時運行，預計將改善交通安全。

這項法案由布碌崙 (布魯克林)州參議員郭納德(Andrew Gounardes)提出，5月31日在參議會以51票贊成、12票反對通過，將在本周內送至州眾議會投票 ，並交州長霍楚(Kathy Hochul)簽字生效，紐約市將可繼續運營全市750個校區路段近2000個相機，至2025年7月1日；郭納德表示，近期交通事故死亡已經創下十年來新高，這一法案的通過將有助於改善現狀。

此前，紐約市超速相機的執法範圍僅限於校區周邊四分之一哩的範圍，運作時間只有周一至周五早6時至晚10時，若車速比該路段限速高出11哩，違規者將被罰款50元。

因此，市交通局此前無法利用這些相機在晚上和周末執法；但是數據顯示，在超速相機不工作的時間段內發生的交通事故死亡人數占總死亡人數的近六成，而在安裝攝像頭的路段和工作時段，超速駕駛次數減少了72%，交通事故死亡人數也減少55%。

市府此前一直在遊說州府，授權市府全權管理市內的超速相機，不再需要州議會每幾年延長該項目，但州議會沒有同意。

反對超速相機項目的共和黨議員認為此舉將給民眾帶來更多財務壓力，正確的做法是增設紅綠燈和警告標識；對此郭納德表示，超速相機項目每年只能帶來2000萬元的罰款收入，而這筆錢還不及紐約市每年千億元的預算及「零死亡願景」(Vision Zero)15億元投資的零頭，「如果將罰款看做徵稅，那這是最容易逃避的稅，只須保持不超速，就能簡單避稅。」