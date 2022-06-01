我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

法拉盛數百人酷暑遊行 反遊民所

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛數百民眾5月31日上街集會、遊行，抗議39大道遊民所建案。(記者鄭怡嫣/攝影)
法拉盛數百民眾5月31日上街集會、遊行，抗議39大道遊民所建案。(記者鄭怡嫣/攝影)

針對被指為遊民收容所的法拉盛39大道過渡性住房建案，土地持有者亞洲人平等會(AAFE)日前表示此前暫停的該項計畫重啟；法拉盛大聯盟5月31日聯合數百位當地居民、華人社團、社區組織、醫生等，在華氏近100度高溫下上街遊行，斥責亞平會未經與社區的全面溝通，而逕自宣布項目「進入下一階段」，法拉盛需要更多的可負擔住房，而非遊民所。

影音來源：記者鄭怡嫣

影音來源：記者鄭怡嫣

31日下午，約300多位民眾聚集法拉盛圖書館前，手舉「公開透明聽證會」、「亞平會初心不再」等標語及橫幅，由兩輛貼有「反對法拉盛建遊民所」的皮卡車引領，一路走至39大道133-04號的遊民所建案所在地，高呼「要平價屋而非遊民所」的口號，抗議亞平會罔顧6萬多連署簽名及60多個社區機構反建遊民所的心聲，再次提出社區需要可負擔住房的迫切訴求。

法拉盛大聯盟代主席羅維宗以及副主席陳熠表示，12月最冷一天，社區曾合力抗建遊民所，如今在酷暑下又一次走上街頭抗議，顯示群眾的熱情與決心沒有減少，去年亞平會在提出建案時未通知社區，迄今也沒有公開透明的聽證會，以4億4000萬預算來計算，平均一個住房單元即需要450萬元，這些都是納稅人的血汗錢，社區需要的是平價屋，而非遊民所。

美國紐約華人總商會會長徐家鵬指出，亞平會是建立平價屋的「專家」，此前曾經手過多個平價屋的項目，並非如他們所說，在此建立平價屋，經濟上「不可行」，疫情重創亞裔社區，永久性的經濟適用房可以滿足社區民眾的基本需求，並幫助法拉盛在未來蓬勃發展。

國會眾議員孟昭文也派代表Kyle Salcido來到現場，他表示在去年12月，孟昭文曾強烈建議暫停該項目，以與社區進行充分的溝通，此前也曾致函前市長白思豪及市長亞當斯，她理解居民們的挫敗與失望，作為民選官員，將繼續堅持在每一步過程中，都推動與社區公開透明的溝通。

法拉盛市議員黃敏儀的代表Shane Miller也在現場發言，表示黃敏儀自上任起就一直確保整個程序公開透明，也主持了多次公開的會議，支持在未來繼續舉辦公聽會，讓社區的居民可以提問、表達擔憂、並提供有價值的意見，也致力在法拉盛找到更多可以建造更多平價屋的土地。

有關大聯盟組織的抗議活動，亞平會31日回應，亞平會曾參與社區委員會會議、黃敏儀組織的社區會議及4月30日的後續會議，也曾與大聯盟私下約談逾一小時，一直有誠意舉辦大型的公聽會，也希望能達成「建設性的對話」，在動工的同時將繼續與社區合作，分享相關信息，並建立富有成效的工作關係。

數百法拉盛民眾上街抗議39大道遊民所建案。(記者鄭怡嫣/攝影)
數百法拉盛民眾上街抗議39大道遊民所建案。(記者鄭怡嫣/攝影)
法拉盛數百民眾5月31日上街集會、遊行，抗議39大道遊民所建案。(記者鄭怡嫣/攝...
法拉盛數百民眾5月31日上街集會、遊行，抗議39大道遊民所建案。(記者鄭怡嫣/攝影)
數百法拉盛民眾上街抗議39大道遊民所建案。(記者鄭怡嫣/攝影)
數百法拉盛民眾上街抗議39大道遊民所建案。(記者鄭怡嫣/攝影)
數百法拉盛民眾上街抗議39大道遊民所建案。(記者鄭怡嫣/攝影)
數百法拉盛民眾上街抗議39大道遊民所建案。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛 遊民 平價屋

上一則

吉娜發行首張專輯 分享心路歷程

下一則

233起仇亞案件 41件起訴僅7件定罪

延伸閱讀

亞美聯盟 啟用法拉盛新辦公室

亞美聯盟 啟用法拉盛新辦公室
慶祝亞太月 法拉盛舉辦公益演唱會

慶祝亞太月 法拉盛舉辦公益演唱會
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
109新局長訪法拉盛華商會 緬街市中心部署更多警力

109新局長訪法拉盛華商會 緬街市中心部署更多警力
法拉盛紀念國殤日 92歲韓戰老兵站台籲包容

法拉盛紀念國殤日 92歲韓戰老兵站台籲包容

熱門新聞

嫌犯阿布杜拉搭乘勞斯萊斯至五分局協商自首。(記者張晨/攝影)

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

2022-05-24 14:42
逾30名華裔民眾28日在法拉盛的一家銀行前舉辦抗議活動，批評銀行監管不利。(記者牟蘭/攝影)

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

2022-05-29 12:16
Q線地鐵槍擊案死者安立奎。(親友提供)

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

2022-05-24 06:10
富爾頓街地鐵站攻擊案件的視頻在社交網路瘋傳，有人指受害者在地鐵上性騷女孩，目前警方仍在調查之中。（視頻截圖）

騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

2022-05-31 02:30
富爾頓街地鐵站29日發生一起攻擊案，多名非洲裔圍毆一名亞裔男子。（視頻截圖）

曼哈頓地鐵 多名非洲裔圍毆1亞裔男

2022-05-30 02:30
班森賀身分盜竊案猖狂，多與竊賊偷取社區信件有關。(本報檔案照)

紐約班森賀社區 多名華人遭身分盜竊、銀行戶口被駭

2022-05-28 21:10

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫
邊牧犬走失 田納西主人急瘋 隔天牠竟「拐一堆羊回家」

邊牧犬走失 田納西主人急瘋 隔天牠竟「拐一堆羊回家」