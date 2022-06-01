法拉盛數百人酷暑遊行 反遊民所

法拉盛數百民眾5月31日上街集會、遊行，抗議39大道遊民所建案。(記者鄭怡嫣/攝影)

針對被指為遊民 收容所的法拉盛 39大道過渡性住房建案，土地持有者亞洲人平等會(AAFE)日前表示此前暫停的該項計畫重啟；法拉盛大聯盟5月31日聯合數百位當地居民、華人社團、社區組織、醫生等，在華氏近100度高溫下上街遊行，斥責亞平會未經與社區的全面溝通，而逕自宣布項目「進入下一階段」，法拉盛需要更多的可負擔住房，而非遊民所。

影音來源：記者鄭怡嫣

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31日下午，約300多位民眾聚集法拉盛圖書館前，手舉「公開透明聽證會」、「亞平會初心不再」等標語及橫幅，由兩輛貼有「反對法拉盛建遊民所」的皮卡車引領，一路走至39大道133-04號的遊民所建案所在地，高呼「要平價屋 而非遊民所」的口號，抗議亞平會罔顧6萬多連署簽名及60多個社區機構反建遊民所的心聲，再次提出社區需要可負擔住房的迫切訴求。

法拉盛大聯盟代主席羅維宗以及副主席陳熠表示，12月最冷一天，社區曾合力抗建遊民所，如今在酷暑下又一次走上街頭抗議，顯示群眾的熱情與決心沒有減少，去年亞平會在提出建案時未通知社區，迄今也沒有公開透明的聽證會，以4億4000萬預算來計算，平均一個住房單元即需要450萬元，這些都是納稅人的血汗錢，社區需要的是平價屋，而非遊民所。

美國紐約華人總商會會長徐家鵬指出，亞平會是建立平價屋的「專家」，此前曾經手過多個平價屋的項目，並非如他們所說，在此建立平價屋，經濟上「不可行」，疫情重創亞裔社區，永久性的經濟適用房可以滿足社區民眾的基本需求，並幫助法拉盛在未來蓬勃發展。

國會眾議員孟昭文也派代表Kyle Salcido來到現場，他表示在去年12月，孟昭文曾強烈建議暫停該項目，以與社區進行充分的溝通，此前也曾致函前市長白思豪及市長亞當斯，她理解居民們的挫敗與失望，作為民選官員，將繼續堅持在每一步過程中，都推動與社區公開透明的溝通。

法拉盛市議員黃敏儀的代表Shane Miller也在現場發言，表示黃敏儀自上任起就一直確保整個程序公開透明，也主持了多次公開的會議，支持在未來繼續舉辦公聽會，讓社區的居民可以提問、表達擔憂、並提供有價值的意見，也致力在法拉盛找到更多可以建造更多平價屋的土地。

有關大聯盟組織的抗議活動，亞平會31日回應，亞平會曾參與社區委員會會議、黃敏儀組織的社區會議及4月30日的後續會議，也曾與大聯盟私下約談逾一小時，一直有誠意舉辦大型的公聽會，也希望能達成「建設性的對話」，在動工的同時將繼續與社區合作，分享相關信息，並建立富有成效的工作關係。