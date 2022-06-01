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州議會達協議 紐約市公校每班擬縮減為20至25人

記者張心／紐約報導
紐約市擬縮小公校班級規模，幫助提升學生學習體驗和學術成績。（取自班克斯推特）
紐約市擬縮小公校班級規模，幫助提升學生學習體驗和學術成績。（取自班克斯推特）

州議會5月31日就紐約市公校改革提案達成協議，擬縮小公校K-12教育班機規模為20至25人，從今年秋季開始分階段進行，並在2027年完成所有教室規模縮減。

此項由州參議會教育委員會主席劉醇逸和州眾議會教育委員會主席伯納狄托(Michael Benedetto)提出的法案，為史上首次由州府立法授權的減少紐約市公校班級規模，「這是提供給學生們健全的基礎教育的根本，也是提升公校學生成績和社會成長的關鍵。」劉醇逸表示。

該法案將把從幼稚園到三年級的班級人數限制在20人，四年級到八年級的班級人數限制在23人，高中班級人數限制在25人；相比之下，目前的情況是，幼稚園班級人數為25人，一至六年級學生為32人，第一類初中的班級人數為30人，非一類初中為33人，高中班級人數為34人。

如果法案順利通過，將從今年秋天開始分階段進行，並規定必須在2027年前完成全市改革；如果紐約市不遵守規定，將被罰款懲戒。此外，這項立法也會對因為空間、入學率、教師短缺、嚴重經濟困難等因素，無法縮減班級人數的學校獲得臨時豁免；並對一些學校提供靈活性解決方案，比如建造新的教室、在一個教室裡安排額外的教室，或是以其他方式減少師生比例。

「如果成功頒布，將對全市的學生和他們的學習生活帶來翻天覆地的變化。」維權機構「班級人數重要」(Class Size Matters)行政總監海姆森(Leonie Haimson)表示，「我們會密切關注，以確保任何豁免和暫停都得給出合理的解釋，如果沒有，我們會提告訴諸法律解決。」

教師聯合工會(UFT)也發表聲明慶祝，認為該立法的通過和頒布，優先考慮到了紐約市最貧困的學校，並計畫分五年進行，並為過度擁擠的教學樓提供豁免，「這是紐約市和全州民代們，為兒童們爭取的里程碑式成就。」

劉醇逸透露，去年州府大幅增加了對紐約市學校的撥款，就是為了給縮減教室規模做準備，「這是紐約州履行「財政公平行動」(Campaign for Fiscal Equity)的一部分，從履行資金承諾到如今履行教育承諾，我非常感謝所有的支持者。」

紐約市 教育 公校

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