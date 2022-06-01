紐約市長公校控制權 州議會擬延長兩年

雖然亞當斯對教育政策小組的控制權被稀釋，但仍有權提名大多數成員。（市長辦公室提供）

州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸5月31日提案，擬將紐約市長公校 控制權延長兩年至2024年，並且將通過增加教育政策小組(Panel for Educational Policy)人數的方式，增加家長的影響力；雖然市長在該小組的控制權被削弱，但仍有權提名 大多數成員；劉醇逸表示，提案已在州議會達成協議，本周內將通過並送州長霍楚(Kathy Hochul)簽字，市府則表示仍在評估提案內容。

州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸提案，擬將紐約市長公校控制權延長兩年至2024年，並且將通過增加教育政策小組人數的方式增加家長的影響力。（州參議會提供）

市長公校控制權6月30日就將到期，而州議會會期本周就將結束；州長霍楚(Kathy Hochul)原本提出將紐約市長公校控制權延長四年，且不做任何改變，市長亞當斯(Eric Adams)也曾前往州議會遊說。

然而，州議會的提案未能讓亞當斯如願；根據提案，本輪市長控制權期限由霍楚提出的四年縮短到兩年，並且按照教師聯合工會(UFT)的意見，增加了家長的影響力，包括從下學年起將教育政策小組的人數從15人增至23人；其中，五名組員將繼續由五區區長提名，由各學區教育理事會(Citywide and Community Education Council)提名的成員從一人增至五人，由學區理事會主席投票決定，以增強家長的影響力。

不過，亞當斯的提名人數從過去的九人增至13人，以繼續確保對該小組多數的控制，其中須有四人是公校生家長；根據提案，教育政策小組成員的任期為四年；提案還規定，小組成員不會因為投票反對提名他們的市長或區長而被除名；相比之下，現行架構下，市長可以隨意開除反對其教育政策的成員；提案還將市主計長作為非投票成員納入該小組。

劉醇逸的提案已在參議會達成協議，本周內將投票通過並送州長霍楚簽字。（州參議會提供）

劉醇逸表示，這項提案對市府和家長來說是雙贏，「市府既保留了控制權，滿足了市長的要求，同時也增加了公眾和家長對公校系統的影響力，在教育政策小組中有更多的決策權。」

市府方面則表示，仍在對提案內容進行評估；UFT主席穆格魯(Michael Mulgrew)則對提案表示滿意，「提案將增加家長對公校事務的參與，並且給教育政策小組確保更多的獨立性，這些對公校教師都是很重要的事。」

同時，法案規定教育總監 須設立教育政策小組運行流程，如設立平台方便各學區教育理事會主席投票決定人選，同時對小組的除名和提名流程做出規定；被任命和當選進入小組的成員，則須完成相關培訓。