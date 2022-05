小頸-道格拉斯頓國殤日遊行 闊別2年回歸

州長霍楚(左三)、州檢察長詹樂霞(左一)、皇后區長理查茲(左四)在遊行隊伍中。(記者曹健/攝影)

因疫情 闊別兩年,「小頸-道格拉斯頓國殤日遊行 」(Little Neck-Douglaston Memorial Day Parade)30日在皇后區 小頸(Little Neck)和長島納蘇郡(Nassau County)交界處登場,作為紐約州最大規模的國殤日遊行,108支隊伍頂著艷陽、在逾85度高溫下參加;華裔家長帶著孩子夾道觀賞,緬懷歷史上為保家衛國而捐軀的將士,也寄望孩子能藉此了解美國歷史與文化。

影音來源:記者鄭怡嫣

「小頸-道格拉斯頓國殤日遊行」自1927年開始舉行,新冠疫情期間停辦兩年,今年的主題為「保護家園,紀念那些在反恐戰爭中喪生的人」(Protecting the home front, honoring those who have lost their lives in the War on Terror),表達對和平的熱愛,並向現役及退伍的老兵致敬。

主辦方介紹,今年報名參加遊行的隊伍多達108個,也邀請市警局的重機騎士列隊引路,準時於下午2時在北方大道(Northern Blvd)夾傑森大道(Jayson Ave.)上啟動引擎,為遊行拉開序幕。

小頸—道格拉斯頓國殤日大遊行。(記者鄭怡嫣/攝影)

隨後隊伍則由一組沒有騎手的馬匹引領,紀念陣亡的士兵,美國越戰退伍軍人協會、西點軍校鼓號樂隊、紐約市警樂隊等團體也依次亮相,成千上萬人一路沿北方大道步行1.5哩、至終點245街的天主學校Divine Wisdom Catholic Academy。

州參議劉醇逸(前左一)和競選皇后區民事法院法官法官的林凱倫(前左二)一起參加遊行。(記者曹健╱攝影)

到場的民選官員包括參院紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、市長亞當斯(Eric Adams)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、皇后區長理查茲(Donovan Richards)、皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)、市議員黃敏儀、李琳達等;前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)及其競選州長的兒子小朱利安尼(Andrew Giuliani)亦參加了遊行。

小頸—道格拉斯頓國殤日大遊行,「Dance Mechanix」帶來啦啦隊風格舞蹈表演。(記者曹健/攝影)

現場氣氛歡欣熱烈,不少周邊民眾自帶折疊椅或野餐布,揮舞國旗等待遊行隊伍行經,來自台灣、住在小頸的莫女士一家也與往年一樣,在近終點處的街邊坐在自帶的折疊椅上,她說,小女兒的舞蹈工作室「Dance Mechanix」每年都會參與遊行,往年還曾奪得主辦方頒發的特別遊行表彰獎(Special Parade Recognition Award)等多項殊榮,女兒從小學起參加遊行已有五六年,全家都到場為她鼓舞助陣,今年,女兒與舞蹈隊員們一襲紫衫與黑色短褲,手拿亮彩歡呼球,為民眾帶來動感靚麗的啦啦隊舞蹈。

莫女士一家每年都會來參加國殤日遊行。(記者鄭怡嫣/攝影)

住在皇后區貝賽的樊Alice也抱著孫女一起來參加遊行,她說久未參加小頸的國殤日遊行,此前曾與女兒一同前來,希望她了解國殤日的意義,如今則攜新添的孫女而來,感受疫情緩和之時熱鬧的氛圍。