劉醇逸角逐紐約第16選區州參議員

劉醇宣布參選選區重畫後、新的第16選區州參議員。(州參議會提供)

現任第11選區州參議員 劉醇逸29日宣布，將參選選區重畫後、新的第16選區州參議員，該選區包括華人聚居的皇后區法拉盛 (Flushing)、貝賽(Bayside)、橡園(Oakland Gardens)以及新鮮草原(Fresh Meadows)等；現第16選區州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)，也於同日宣布競選新的第11選區州參議員；兩人別開苗頭。

重畫前的第16選區，為州參議員史塔文斯基的選區，貫穿皇后區東部、中部、西部區域，由木邊(Woodside)一路橫跨橡園，有34萬2000多居民，其中58.8%為亞裔 人口，選區重畫後則變得集中，涵蓋法拉盛、莫瑞丘(Murray Hill)、新鮮草原、以及劉醇逸所居住的貝賽地區，將有31萬9000多居民，其中59.8%為亞裔人口。

劉醇逸表示，在過去四年，對於能代表第11州議會選區備感榮幸，如今法院重畫選區，居住了29年位於貝賽的家，被畫到新的第16選區，於是決定參選第16選區州參議員，期待能夠代表貝賽、法拉盛、新鮮草原、橡園的選民並為他們奮戰。

目前劉醇逸代表的第11選區，包括貝賽、大學點(College Point)、小頸(Little Neck)、牙買加(Jamaica)等，有34萬3000居民，其中43.1%為亞裔人口，選區重畫後則向西面延伸，剔除華人聚居的貝賽地區，加入阿斯托利亞(Astoria)的最北部地區等，有31萬9000居民，其中37.4%為亞裔人口。

史塔文斯基宣布競選新的第11選區州參議員。(州參議會提供)

史塔文斯基同日表示，任職州參議員期間，有幸代表許多社區，從貝賽到法拉盛，從白石鎮到到灣台(Bay Terrace)，一直盡己所能為選民服務，在查看了法院新繪製的地圖後，很高興地宣布將競選新的第11選區參議員，該區曾是自己撫養孩子長大的街區，也曾在過去代表這一社區，第11選區與自己有淵源與悠久的歷史，也是自己認作「家」的選區，期待競選活動的展開。

此前據消息人士爆料，在劉醇逸宣布之前，由於州參議員和州眾議員的初選日期不同，在尋求連任州眾議員的同時，目前紐約第40選區州眾議員金兌錫也有意競選新的第16選區州參議員，正在該選區收集連署簽名。