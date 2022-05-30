紐約第11選區國會議員 羅斯難贏瑪麗奧

最新報告顯示，前史泰登島民主黨籍國會議員羅斯(右)，挑戰現任共和黨國會議員瑪麗奧(左)獲勝的可能性已經不大。(美聯社)

一份最新報告顯示，原本寄希望於選區重畫重返國會的前史泰登島民主黨 籍國會議員羅斯(Max Rose)，在民主黨選區地圖被判違憲、法庭重畫選區地圖的背景下，挑戰現任共和黨 國會議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)獲勝的可能性已經不大。

此前民主黨控制的州議會重畫選區時，將偏向共和黨的史泰登島和民主黨占絕對優勢的布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)畫在同一選區，意欲讓民主黨重掌該選區，遭到共和黨強烈反彈；2018年曾贏下史泰登島的羅斯，也希望藉此機會重返國會。

但州議會選區地圖被判違憲，在法庭出台的選區重畫地圖中，史泰登島與偏保守的南布碌崙地區被畫在同一選區，包括班森賀(Bensonhurst)和戴克高地(Dyker Heights)；紐約郵報報導，民主黨資深政治顧問申科夫(Hank Sheinkopf)表示，若州議會版本的選區地圖，共和黨幾乎不可能贏，「但現在的選區重畫已不再是『傑利蠑螈』。」

儘管法庭指定負責選區重畫的主事人塞瓦斯(Jonathan Cervas)表示第11選區仍具競爭性，但各路觀察人士卻認為該選區的形勢已經明了；無黨派媒體「庫克政治報告」(Cook Political Report)日前表示，第11選區共和黨的領先優勢已經牢固，雖然羅斯在2020年輸給瑪麗奧後已經積攢140萬元競選經費，「然而，他捲土重來的前景是基於有利於他的選區重畫，這一點並未實現。」

羅斯的競選聲勢也日漸安靜，目前民主黨民代不是在討伐新的選區重畫地圖，就是在忙著宣布競選意向，唯有羅斯悄無聲息，讓人猜測他是否會退選，也有人勸他參選已經沒有現任國會議員代表的第10選區；一位羅斯身邊人士表示，「羅斯的表現並不像第11選區的參選人，這條路很難，今年對民主黨不是個好年；現在新選區的競選將會艱難，挑戰很大，他知道這一點。」