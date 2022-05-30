紐約第11選區國會議員 羅斯難贏瑪麗奧
一份最新報告顯示，原本寄希望於選區重畫重返國會的前史泰登島民主黨籍國會議員羅斯(Max Rose)，在民主黨選區地圖被判違憲、法庭重畫選區地圖的背景下，挑戰現任共和黨國會議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)獲勝的可能性已經不大。
此前民主黨控制的州議會重畫選區時，將偏向共和黨的史泰登島和民主黨占絕對優勢的布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)畫在同一選區，意欲讓民主黨重掌該選區，遭到共和黨強烈反彈；2018年曾贏下史泰登島的羅斯，也希望藉此機會重返國會。
但州議會選區地圖被判違憲，在法庭出台的選區重畫地圖中，史泰登島與偏保守的南布碌崙地區被畫在同一選區，包括班森賀(Bensonhurst)和戴克高地(Dyker Heights)；紐約郵報報導，民主黨資深政治顧問申科夫(Hank Sheinkopf)表示，若州議會版本的選區地圖，共和黨幾乎不可能贏，「但現在的選區重畫已不再是『傑利蠑螈』。」
儘管法庭指定負責選區重畫的主事人塞瓦斯(Jonathan Cervas)表示第11選區仍具競爭性，但各路觀察人士卻認為該選區的形勢已經明了；無黨派媒體「庫克政治報告」(Cook Political Report)日前表示，第11選區共和黨的領先優勢已經牢固，雖然羅斯在2020年輸給瑪麗奧後已經積攢140萬元競選經費，「然而，他捲土重來的前景是基於有利於他的選區重畫，這一點並未實現。」
羅斯的競選聲勢也日漸安靜，目前民主黨民代不是在討伐新的選區重畫地圖，就是在忙著宣布競選意向，唯有羅斯悄無聲息，讓人猜測他是否會退選，也有人勸他參選已經沒有現任國會議員代表的第10選區；一位羅斯身邊人士表示，「羅斯的表現並不像第11選區的參選人，這條路很難，今年對民主黨不是個好年；現在新選區的競選將會艱難，挑戰很大，他知道這一點。」
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