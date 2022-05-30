我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

否認普亭生病謠言 俄外交部長：他每天出現在公眾面前

還有苦日子… 國會預算處：高通膨持續到明年

紐約第11選區國會議員 羅斯難贏瑪麗奧

記者和釗宇／紐約報導
最新報告顯示，前史泰登島民主黨籍國會議員羅斯(右)，挑戰現任共和黨國會議員瑪麗奧(左)獲勝的可能性已經不大。(美聯社)
最新報告顯示，前史泰登島民主黨籍國會議員羅斯(右)，挑戰現任共和黨國會議員瑪麗奧(左)獲勝的可能性已經不大。(美聯社)

一份最新報告顯示，原本寄希望於選區重畫重返國會的前史泰登島民主黨籍國會議員羅斯(Max Rose)，在民主黨選區地圖被判違憲、法庭重畫選區地圖的背景下，挑戰現任共和黨國會議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)獲勝的可能性已經不大。

此前民主黨控制的州議會重畫選區時，將偏向共和黨的史泰登島和民主黨占絕對優勢的布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)畫在同一選區，意欲讓民主黨重掌該選區，遭到共和黨強烈反彈；2018年曾贏下史泰登島的羅斯，也希望藉此機會重返國會。

但州議會選區地圖被判違憲，在法庭出台的選區重畫地圖中，史泰登島與偏保守的南布碌崙地區被畫在同一選區，包括班森賀(Bensonhurst)和戴克高地(Dyker Heights)；紐約郵報報導，民主黨資深政治顧問申科夫(Hank Sheinkopf)表示，若州議會版本的選區地圖，共和黨幾乎不可能贏，「但現在的選區重畫已不再是『傑利蠑螈』。」

儘管法庭指定負責選區重畫的主事人塞瓦斯(Jonathan Cervas)表示第11選區仍具競爭性，但各路觀察人士卻認為該選區的形勢已經明了；無黨派媒體「庫克政治報告」(Cook Political Report)日前表示，第11選區共和黨的領先優勢已經牢固，雖然羅斯在2020年輸給瑪麗奧後已經積攢140萬元競選經費，「然而，他捲土重來的前景是基於有利於他的選區重畫，這一點並未實現。」

羅斯的競選聲勢也日漸安靜，目前民主黨民代不是在討伐新的選區重畫地圖，就是在忙著宣布競選意向，唯有羅斯悄無聲息，讓人猜測他是否會退選，也有人勸他參選已經沒有現任國會議員代表的第10選區；一位羅斯身邊人士表示，「羅斯的表現並不像第11選區的參選人，這條路很難，今年對民主黨不是個好年；現在新選區的競選將會艱難，挑戰很大，他知道這一點。」

民主黨 共和黨 史泰登島

上一則

紐約親子互助會 幫8大道選民登記 為居民派發500份愛心餐

下一則

大學點國殤日遊行睽違兩年回歸 各族裔積極參與

延伸閱讀

子女大學學費 越早存越好

子女大學學費 越早存越好
紐約世外桃源 「羅斯福島」歷史建築探秘

紐約世外桃源 「羅斯福島」歷史建築探秘
收賄等罪名成立 洛杉磯前HSI聯邦探員刑期可觀

收賄等罪名成立 洛杉磯前HSI聯邦探員刑期可觀
洛杉磯前聯邦特工因收賄、洗錢等控罪成立 恐終身坐監

洛杉磯前聯邦特工因收賄、洗錢等控罪成立 恐終身坐監
求救信寄給全公司 CNN唯一在世創社記者獲女同事捐腎復元

求救信寄給全公司 CNN唯一在世創社記者獲女同事捐腎復元

熱門新聞

法拉盛入室搶劫案案發公寓。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

2022-05-22 15:39
Q線地鐵槍擊案死者安立奎。(親友提供)

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

2022-05-24 06:10
嫌犯阿布杜拉搭乘勞斯萊斯至五分局協商自首。(記者張晨/攝影)

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

2022-05-24 14:42
逾30名華裔民眾28日在法拉盛的一家銀行前舉辦抗議活動，批評銀行監管不利。(記者牟蘭/攝影)

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

2022-05-29 12:16
紐約Q線地鐵。示意圖。(Getty Images)

曼哈頓華埠Q線地鐵1人遭槍擊不治 嫌犯在逃 恐隨機犯案

2022-05-22 15:05
三嫌犯持刀槍入室搶劫法拉盛亞裔男子。(記者鄭怡嫣/攝影)

3嫌持刀槍入室 法拉盛亞裔男被搶8000元現金、財物

2022-05-24 02:29

超人氣

更多 >
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了

強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了