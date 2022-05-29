存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

逾30名華裔民眾28日在法拉盛的一家銀行前舉辦抗議活動，批評銀行監管不利。(記者牟蘭/攝影)

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影音來源：記者牟蘭

皇后區法拉盛 多家銀行自去年發生多起嫌犯使用偽造證件，從銀行取出受害者存款的案件，部分用戶至今未拿回損失；逾30名華裔28日在法拉盛一間銀行前舉辦抗議活動，表示在疫情 後無論多少錢，都是賴以生存的血汗錢，批評銀行監管不利。

此次抗議活動由法拉盛社區守望互助隊組織，30餘名示威者在39大道交緬街前的大通銀行(JPMorgan Chase Bank)高舉「銀行監管不利，員工核查不仔細」以及「銀行漏洞太多，客戶損失不斷」等標識抗議，要求銀行正面回應客戶訴求。

華人鄭洪妹表示，去年8月，她的兩家銀行帳戶出現異常，大通銀行的戶頭被人用假證件取出6000元，她報警並告知銀行，但直到今年5月也沒追回損失。

從事護理工作的她，一個月薪水僅2000元，疫情已影響生計，盼盡早日拿回辛苦錢，「這是我三個月的薪水」。

另一名在雷哥公園一間音樂學校工作的楊桑妮(Sunny Yang，音譯)表示，學校的商業帳戶去年11月被人從四個分行各盜2萬5000元，損失總計10萬元；她說，同事多次聯繫銀行，一再被告知在調查中，至今未收到正面回覆，「我和同事還懂英文，其他新移民該怎麼辦？」

從事音樂教育的董麗莎(Lisa Dong)表示，她的銀行帳戶今年3月也遭盜領，第二次對方使用她的Zelle線上帳戶，轉走近1000元金額，向銀行投訴，卻被告知線上轉帳不屬於銀行監管範圍、無能為力，「錢的金額不大，但更擔心個人資料被偷」。

法拉盛社區守望互助隊隊長朱立創說，今年5月開始收到許多民眾投訴，受害者均表示在多家銀行被盜千元到10多萬元的錢，部分銀行也未妥善處理，導致受害者至今仍未拿回損失。

他呼籲更多受害者聯繫法拉盛社區守望互助隊，發起集體訴訟，聯名致信監管銀行部門，維護權益。

對此，大通銀行發言人在聲明中回應，「鼓勵所有顧客按時監管他們的帳戶，若發現異常，需立即聯繫銀行尋求幫助；為防止民眾受到欺詐，可登錄https://reurl.cc/3oMWN0查看詳情」。

若其他受害者需要求助，朱立創表示，民眾可透過多種管道聯絡，電話(917)767-0631、微信 chu9177670631，電郵[email protected]，地址為法拉盛40路135-25號3F室。