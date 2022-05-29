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班森賀身分盜竊 華人損失上萬

記者顏潔恩／紐約報導
班森賀身分盜竊案猖狂，多與竊賊偷取社區信件有關。(本報檔案照)
班森賀身分盜竊案猖狂，多與竊賊偷取社區信件有關。(本報檔案照)

盜取信件問題嚴重，導致布碌崙(布魯克林)班森賀社區身分盜竊案件頻發；根據市警，過去一個月內該社區再次發生多起類似案件、以及銀行戶口被駭、民眾被詐騙等案件，不少華人民眾受到影響，承受上萬元的損失。

根據市警62分局紀錄，本月6日，居住在21大道交84街的34歲華女表示，通過社群媒體Instagram結識一名男子，在對方的遊說下投資加密貨幣，通過Zelle將一筆3萬3000元款項轉給對方；沒想到錢匯過去後男子便失聯，她才意識到上當受騙。

另一名46歲的華男則是報案指出，加密貨幣的投資戶口遭人入侵，共13萬元的巨款被人盜走；初步調查發現，詐騙分子是在多個不同的日期將錢先後轉走，首次發生是在1月份，受害者於近日才察覺，到警局報案。

9日，居住在16大道交88街的30歲華男報案，表示美國銀行(Bank of America)戶口遭人盜用5000元現金，當時他的手機App彈出信息顯示，有人布碌崙下城的Fulton街350號銀行內提款；不僅如此，竊賊還利用受害者的信息在T-mobile開設一個手機帳號，令他額外支付這筆6000元費用。

居住在20大道交66街的50歲華男，於10日報案指出，兩個大通銀行(Chase Bank)戶口遭犯罪分子盜竊，共轉走1萬7800元的積蓄；他向警方及銀行工作人員指出，支票簿以及銀行卡都一直在身上，沒有丟失，而銀行初步調查後發現，竊賊是在皇后區的大通銀行轉走華男的錢。

14日一名83歲的華翁表示，有人利用他的身分向人民銀行(Citizens Bank)、發現者銀行(Discover Bank)申請信用卡，並在兩張卡上分別消費5萬6466元、1萬7549元；他近日發現後才報警，根據調查，欺詐者在去年2月便申辦了該兩張卡。

華男 布碌崙 投資

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