曼哈頓檢察官白艾榮：打擊槍枝犯罪 重中之重

曼哈頓地區檢察官白艾榮(左)表示,打擊槍枝犯罪是檢方的首要任務。(取自白艾榮推特)

紐約市曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)近日接受媒體訪問時透露,打擊任何形式的槍枝犯罪,是檢方的首要任務,且暫不考慮保釋法變革;他認為處於保釋期的罪犯並非造成犯罪的主要人口,但會密切關注相關數據變化。

白艾榮表示,打擊槍枝暴力是目前檢方改善公共安全的第一要務,尤其是要著眼於從槍枝流通的源頭實施控槍計畫;「全市某些類型的犯罪正在上升,其中槍枝犯罪飆升顯著,我們將關注槍枝流通的供應鏈,找到販售和囤積者,以阻斷源頭」。

白艾榮日前與市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)、布碌崙 地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez),宣布起訴非法買賣幽靈槍及零件的犯罪分子,控以包括235項三級非法持有武器(Criminal Possession of a Weapon in the Third Degree)在內的約300項罪名,並以此作為檢方開始打擊槍枝犯罪的重要政績。

但在批評者眼中,這些計畫「治標不治本」,保釋改革法使紐約成為犯罪分子的「溫床」;對此,白艾榮表示,他做了20多年檢察官,習慣於將眼光聚焦在暴力的根源上,對於當前的保釋政策並沒有態度轉變,「分析數據後發現,處於保釋期間的罪犯,犯下犯罪行為的比率不高。但我每天都在監控數據,及時了解變化」。

大部分上班族由於憂心治安,選擇繼續居家辦公,對此白艾榮並未直接回應,而是說「我也是大家的鄰居,在這裡生活,養活一個家庭,你問我的感受的話,我只能說,沒有一個人喜歡暴力」。

有人質疑白艾榮不了解普通老百姓的真實生活,他表示,他與其他人的角色不同,但知道公共安全和打擊槍枝暴力是重中之重,「我想補充一點,和很多紐約客不同,我曾經被人用槍攻擊過,也多次被人拿槍瞄準」。

白艾榮承諾,他會逮捕更多販運和使用幽靈槍的犯罪者,並將他們定罪,以此向市民們證明他正在致力於打擊犯罪的責任。