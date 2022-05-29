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曼哈頓檢察官白艾榮：打擊槍枝犯罪 重中之重

記者張心／紐約報導
曼哈頓地區檢察官白艾榮(左)表示，打擊槍枝犯罪是檢方的首要任務。(取自白艾榮推特)
曼哈頓地區檢察官白艾榮(左)表示，打擊槍枝犯罪是檢方的首要任務。(取自白艾榮推特)

紐約市曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)近日接受媒體訪問時透露，打擊任何形式的槍枝犯罪，是檢方的首要任務，且暫不考慮保釋法變革；他認為處於保釋期的罪犯並非造成犯罪的主要人口，但會密切關注相關數據變化。

白艾榮表示，打擊槍枝暴力是目前檢方改善公共安全的第一要務，尤其是要著眼於從槍枝流通的源頭實施控槍計畫；「全市某些類型的犯罪正在上升，其中槍枝犯罪飆升顯著，我們將關注槍枝流通的供應鏈，找到販售和囤積者，以阻斷源頭」。

白艾榮日前與市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)、布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)，宣布起訴非法買賣幽靈槍及零件的犯罪分子，控以包括235項三級非法持有武器(Criminal Possession of a Weapon in the Third Degree)在內的約300項罪名，並以此作為檢方開始打擊槍枝犯罪的重要政績。

但在批評者眼中，這些計畫「治標不治本」，保釋改革法使紐約成為犯罪分子的「溫床」；對此，白艾榮表示，他做了20多年檢察官，習慣於將眼光聚焦在暴力的根源上，對於當前的保釋政策並沒有態度轉變，「分析數據後發現，處於保釋期間的罪犯，犯下犯罪行為的比率不高。但我每天都在監控數據，及時了解變化」。

大部分上班族由於憂心治安，選擇繼續居家辦公，對此白艾榮並未直接回應，而是說「我也是大家的鄰居，在這裡生活，養活一個家庭，你問我的感受的話，我只能說，沒有一個人喜歡暴力」。

有人質疑白艾榮不了解普通老百姓的真實生活，他表示，他與其他人的角色不同，但知道公共安全和打擊槍枝暴力是重中之重，「我想補充一點，和很多紐約客不同，我曾經被人用槍攻擊過，也多次被人拿槍瞄準」。

白艾榮承諾，他會逮捕更多販運和使用幽靈槍的犯罪者，並將他們定罪，以此向市民們證明他正在致力於打擊犯罪的責任。

白艾榮 檢察官 布碌崙

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