109新局長訪法拉盛華商會 緬街市中心部署更多警力

109新局長訪法拉盛華商會。(記者鄭怡嫣/攝影)

甫上任不久、轄管皇后區法拉盛 的109市警分局新局長霍爾(Louron E. Hall)，日前拜訪法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)，表示期待與社區組織與商家展開合作，共同維安，也同時將在法拉盛鬧市緬街一帶部署更多的警力資源。

42歲的霍爾曾是皇后區中西部104分局和南部100分局的局長，有近20年的從警經驗，他在2002年加入警隊，曾在曼哈頓哈林區32分局，布碌崙(布魯克林)東北部73分局、皇冠高地77分局，以及皇后區新鮮草原107分局和洛克威100分局任職，一路從緝毒警探、警佐(Sergeant)、警官(Captain)升任副警察 (Deputy Inspector)。

霍爾在拜訪時表示，自己住在105分局管轄地，在109分局的東南角，離109分局僅十幾分鐘車程，對這一塊區域十分熟悉，期待與社區組織與商家們合作，締造一個繁榮的社區與商業環境。

他還說，根據此前的分析，緬街鬧市是犯罪多發地，目前專門有七位警員及一位負責主要負責巡邏法拉盛市中心警力，此後則會部署更多人力資源。

針對無證攤販問題，霍爾則說，目前分局正配合市消費者和勞工保護局(DCWP)，在法拉盛進行每周兩次的執法及教育行動，一旦市府改變政策強力執法，分局也將重新對無證攤販進行執法。

法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，華商會十多年來與109分局合作，法拉盛社區民眾也擁護警察的工作，將繼續支持霍爾的工作。