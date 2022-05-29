華女長島涉非法按摩 被捕控罪

一名華女日前涉嫌無證按摩，在長島蘇福克郡被捕。(取自谷歌地圖)

長島 蘇福克(Suffolk)郡史密斯鎮(Smithtown)警方，日前調查當地涉嫌非法的水療中心，一名報住在紐約市皇后區 的華裔 女子在調查中被捕，以涉嫌兩項無證按摩的E類重罪，移送法辦。

根據蘇福克郡警方28日消息，當地第四分局罪案調查組警員，聯合史密斯鎮樓宇局工作人員，及檢察官辦公室執法人員，於27日下午3時54分前往緬街139號的水療中心「139香草水療中心」(Vanilla 139 Spa)聯合執法，發現一名華裔婦女涉嫌無證按摩，將其逮捕。

警方表示，這名華女為報住在皇后區小頸31歲的張薔(Qiang Zhang，音譯)，因涉兩項無證按摩的E類重罪被捕，警方開出出庭傳票，將在中艾斯利普(Central Islip)第一地區法院(First District Court)過堂。

為響應州府廢除「禁止以賣淫為目街頭遊蕩」法，長島蘇福克郡與納蘇郡(Nassau County)檢方此前撤銷多起涉嫌賣春或相關指控，但律師指出，目前法院只通過「賣淫無罪化」處理，並未取消無證按摩的法規，若有涉案者，將依法逮補並移送法辦。