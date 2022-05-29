亞當斯擬推市警培訓 增強地鐵治安

市長亞當斯協同市警總局局長西維爾宣布，正在商議如何對交通警員進行重新培訓。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)日前協同市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)宣布，擬對交通警員重新培訓，在地鐵 暴力事件不斷飆升的當下，提升應對及反應能力，明白如何巡邏和處理緊急情況。

亞當斯表示，自己也曾做為在地鐵巡邏的警員，對於地鐵何時進站、地鐵軌道如何危險等有一定知識，「這是我做為一名警員學會的技能，希望這些知識能夠重新納入地鐵系統巡邏勤務中。」

日前市府舉辦警員表彰活動，二人在地鐵即將駛入A線格蘭特大道站(Grant Avenue station)時，救了一名掉下地鐵軌道的乘客；亞當斯表示，兩名警員用手電筒向列車長發送訊號，讓對方立即停車，並協助乘客從軌道區域移開，拯救了該乘客生命。

據了解，重新培訓地鐵警員的計畫並未特別強調犯罪問題，主要是如何培訓警員，使他們更加了解地鐵系統危險性，幫助人們避免危險情況，特別是不慎掉下站台要如何應對。

市長發言人萊維(Fabien Levy)表示，該項新培訓不是一項紀律規章，而是教會警員們更好應對地鐵系統中的危險情況；「市長對地鐵非常了解，試圖將他自己學到的技能傳授給其他警員。許多乘客等車都喜歡看手機，沒有注意月台安全，透過培訓警員，協助乘客注意安全。」

目前萊維沒有給出具體的培訓推廣時間表，但他透露商議還在進行中，具體的細節需要等待市警局的進一步規畫。

自近期多起地鐵槍擊案爆發後，亞當斯將改善地鐵治安提升為全市公共安全治理的核心，尤其是上周華埠 Q線地鐵上，一名男子無辜遭槍殺後，亞當斯宣布重新啟動地鐵巡邏隊，安排專門的警員們在晚間進行地鐵安全維護，以防相關事件再次發生。