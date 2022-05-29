女客地鐵車廂扯髮 旁觀者拍視頻無視求助

男子下東城地鐵車廂扯拽女乘客頭髮，旁觀者拍影片無視求助。(影片截圖)

Just another day in new york city safest subway system, where innocent people are being harassed and assaulted.



But the mayor wants you to ride the subway instead of driving, to save the environment. pic.twitter.com/9FfVzfzLoC — Joel Fischer 🇺🇸 (@realJoelFischer) 2022年5月25日

影音來源：取自推特

一名女乘客日前在曼哈頓 下東城地鐵 ，被人無故在車廂中扯拽頭髮的影片在網上瘋傳；影片中該受害者遭到非洲裔男子拽著頭髮，期間她用唇語向其他乘客求助，但旁觀者拍了影片卻未做干預；截止28日，該視頻瀏覽量已超過400萬次。

據該影片內容，案件發生在曼哈頓下東城地蘭西街/艾塞克斯街站(Delancey Street/Essex Street)站，一疑似遊民的非洲裔男子先在車廂中大罵髒話，隨後走向乘客，隨機抓住了一名白人女乘客的頭髮長大數十秒。

遭到拽髮的女乘客未反抗或多言，而是偏頭用唇語向周圍人求助「幫幫我」，但拍攝影片者和其他周圍乘客並未理會；該名非洲裔男子後又拉起受害者的頭髮，將其掄到一旁。

該則影片當日的瀏覽量已經超過了400萬，人們紛紛在下面留言稱，「在『最安全的』地鐵系統內，無辜的人正在遭受騷擾和攻擊，這不過是紐約再平凡不過的一天。」

儘管影片在網路上瘋傳，不過據了解，紐

約市警和大都會運輸署(MTA )，目前均未接

獲與影片相關的任何報案。

就在幾天前，48歲的西語裔市民安立奎(Daniel Enriquez)在曼哈頓華埠地鐵車廂中遭人槍擊身亡，25歲的嫌犯阿布杜拉(Andrew Abdullah)被控二級謀殺。

MTA一名發言人重申了安立奎被殺後，主席利博(Janno Lieber)置評，表示不要粉飾在地鐵系統中的犯罪行為，人們很害怕，但決策者不能放棄，「我們不能讓紐約公共空間淪為犯罪的泥沼，尤其是地鐵。」