女客地鐵車廂扯髮 旁觀者拍視頻無視求助
Just another day in new york city safest subway system, where innocent people are being harassed and assaulted.— Joel Fischer 🇺🇸 (@realJoelFischer) 2022年5月25日
But the mayor wants you to ride the subway instead of driving, to save the environment. pic.twitter.com/9FfVzfzLoC
影音來源：取自推特
一名女乘客日前在曼哈頓下東城地鐵，被人無故在車廂中扯拽頭髮的影片在網上瘋傳；影片中該受害者遭到非洲裔男子拽著頭髮，期間她用唇語向其他乘客求助，但旁觀者拍了影片卻未做干預；截止28日，該視頻瀏覽量已超過400萬次。
據該影片內容，案件發生在曼哈頓下東城地蘭西街/艾塞克斯街站(Delancey Street/Essex Street)站，一疑似遊民的非洲裔男子先在車廂中大罵髒話，隨後走向乘客，隨機抓住了一名白人女乘客的頭髮長大數十秒。
遭到拽髮的女乘客未反抗或多言，而是偏頭用唇語向周圍人求助「幫幫我」，但拍攝影片者和其他周圍乘客並未理會；該名非洲裔男子後又拉起受害者的頭髮，將其掄到一旁。
該則影片當日的瀏覽量已經超過了400萬，人們紛紛在下面留言稱，「在『最安全的』地鐵系統內，無辜的人正在遭受騷擾和攻擊，這不過是紐約再平凡不過的一天。」
儘管影片在網路上瘋傳，不過據了解，紐
約市警和大都會運輸署(MTA)，目前均未接
獲與影片相關的任何報案。
就在幾天前，48歲的西語裔市民安立奎(Daniel Enriquez)在曼哈頓華埠地鐵車廂中遭人槍擊身亡，25歲的嫌犯阿布杜拉(Andrew Abdullah)被控二級謀殺。
MTA一名發言人重申了安立奎被殺後，主席利博(Janno Lieber)置評，表示不要粉飾在地鐵系統中的犯罪行為，人們很害怕，但決策者不能放棄，「我們不能讓紐約公共空間淪為犯罪的泥沼，尤其是地鐵。」
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