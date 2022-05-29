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女客地鐵車廂扯髮 旁觀者拍視頻無視求助

記者張晨／紐約報導
男子下東城地鐵車廂扯拽女乘客頭髮，旁觀者拍影片無視求助。(影片截圖)
男子下東城地鐵車廂扯拽女乘客頭髮，旁觀者拍影片無視求助。(影片截圖)

影音來源：取自推特

一名女乘客日前在曼哈頓下東城地鐵，被人無故在車廂中扯拽頭髮的影片在網上瘋傳；影片中該受害者遭到非洲裔男子拽著頭髮，期間她用唇語向其他乘客求助，但旁觀者拍了影片卻未做干預；截止28日，該視頻瀏覽量已超過400萬次。

據該影片內容，案件發生在曼哈頓下東城地蘭西街/艾塞克斯街站(Delancey Street/Essex Street)站，一疑似遊民的非洲裔男子先在車廂中大罵髒話，隨後走向乘客，隨機抓住了一名白人女乘客的頭髮長大數十秒。

遭到拽髮的女乘客未反抗或多言，而是偏頭用唇語向周圍人求助「幫幫我」，但拍攝影片者和其他周圍乘客並未理會；該名非洲裔男子後又拉起受害者的頭髮，將其掄到一旁。

該則影片當日的瀏覽量已經超過了400萬，人們紛紛在下面留言稱，「在『最安全的』地鐵系統內，無辜的人正在遭受騷擾和攻擊，這不過是紐約再平凡不過的一天。」

儘管影片在網路上瘋傳，不過據了解，紐

約市警和大都會運輸署(MTA)，目前均未接

獲與影片相關的任何報案。

就在幾天前，48歲的西語裔市民安立奎(Daniel Enriquez)在曼哈頓華埠地鐵車廂中遭人槍擊身亡，25歲的嫌犯阿布杜拉(Andrew Abdullah)被控二級謀殺。

MTA一名發言人重申了安立奎被殺後，主席利博(Janno Lieber)置評，表示不要粉飾在地鐵系統中的犯罪行為，人們很害怕，但決策者不能放棄，「我們不能讓紐約公共空間淪為犯罪的泥沼，尤其是地鐵。」

地鐵 曼哈頓 MTA

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