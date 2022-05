國殤日長周末嚴打酒駕藥駕 增設隨機檢查站、出動便衣

霍楚宣布國殤日州警交通大執法,重打酒駕、意識不清駕駛。(取自州長辦公室)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)27日宣布,國殤日長周末(Memorial Day Weekend)州警和全州各執法部門將執行嚴格交通安全執法,打擊酒駕或用藥後的魯莽及意識不清駕駛;除路邊增設隨機檢查站,便衣交通執法組(Concealed Identity Traffic Enforcement)也將出動。

霍楚表示,國殤日是一年中最繁忙的旅遊、探親節日之一,紐約州將出動全部力量,讓魯莽駕駛者承擔責任;這項名為「STOP-DWI」的執法行動,從當天開始一直持續到5月31日(周二)凌晨3時。

「酒後或用藥後駕駛是極不負責任,且危險的行為,讓太多人付出了昂貴、甚至致命的代價」;霍楚說,當民眾與家人共度假期或駕車出遊時,駕駛應該做出正確的選擇,「如果意識不清,就不要開車上路。」

在加強執法期間,相關單位將在路邊增設隨機攔截檢查站,州警也將出動巡邏和便衣交通執法組上路執法,這些車輛會混在車流中,一旦發現有違規情事,可輕易辨認出違規者。

根據奧伯尼大學交通安全管理研究所(Traffic Safety Management and Research at the University at Albany)數據,2020年紐約州發生涉及的意識不清的司機的交通事故中,有516人死亡,5067人受傷。

這項計畫由州長交通安全委員會(Governors Traffic Safety Committee,簡稱GTSC)資助,GTSC和「STOP-DWI」基金會表示,「計畫出行」(Have a Plan)手機 應用程序可以幫助飲酒者尋找代駕、叫車和拼車,並查看酒駕可能造成的後果,用戶也可以在程序中舉報酒後駕駛者;蘋果、安卓和Windows智能手機均可下載使用。

去年國殤日周末,警察共逮捕了185名酒駕司機,開出了9214張罰單,調查了163起人身傷害事故,其中兩人死亡;除了州警外,全州許多縣和執法機構也參與了此項交通安全大執法。