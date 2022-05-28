國殤日長周末嚴打酒駕藥駕 增設隨機檢查站、出動便衣

霍楚宣布國殤日州警交通大執法，重打酒駕、意識不清駕駛。(取自州長辦公室)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)27日宣布，國殤日長周末(Memorial Day Weekend)州警和全州各執法部門將執行嚴格交通安全執法，打擊酒駕或用藥後的魯莽及意識不清駕駛；除路邊增設隨機檢查站，便衣交通執法組(Concealed Identity Traffic Enforcement)也將出動。

霍楚表示，國殤日是一年中最繁忙的旅遊、探親節日之一，紐約州將出動全部力量，讓魯莽駕駛者承擔責任；這項名為「STOP-DWI」的執法行動，從當天開始一直持續到5月31日(周二)凌晨3時。

「酒後或用藥後駕駛是極不負責任，且危險的行為，讓太多人付出了昂貴、甚至致命的代價」；霍楚說，當民眾與家人共度假期或駕車出遊時，駕駛應該做出正確的選擇，「如果意識不清，就不要開車上路。」

在加強執法期間，相關單位將在路邊增設隨機攔截檢查站，州警也將出動巡邏和便衣交通執法組上路執法，這些車輛會混在車流中，一旦發現有違規情事，可輕易辨認出違規者。

根據奧伯尼大學交通安全管理研究所(Traffic Safety Management and Research at the University at Albany)數據，2020年紐約州發生涉及的意識不清的司機的交通事故中，有516人死亡，5067人受傷。

這項計畫由州長交通安全委員會(Governors Traffic Safety Committee，簡稱GTSC)資助，GTSC和「STOP-DWI」基金會表示，「計畫出行」(Have a Plan)手機 應用程序可以幫助飲酒者尋找代駕、叫車和拼車，並查看酒駕可能造成的後果，用戶也可以在程序中舉報酒後駕駛者；蘋果、安卓和Windows智能手機均可下載使用。

去年國殤日周末，警察共逮捕了185名酒駕司機，開出了9214張罰單，調查了163起人身傷害事故，其中兩人死亡；除了州警外，全州許多縣和執法機構也參與了此項交通安全大執法。