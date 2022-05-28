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睽違兩年 華人長巴、賭巴重現興隆

記者張心／紐約報導
長周末前一天，華人長途巴士生意興隆。(記者張心/攝影)
長周末前一天，華人長途巴士生意興隆。(記者張心/攝影)

國殤日長周末外出序幕拉開，曼哈頓華埠的多間華人長巴27日生意火熱，賭巴本周票務也全部售罄，業者表示，返鄉團聚和外出玩樂的市民數量均逐漸回升至疫情前。

27日長周末前一日的下午，出行高峰從早上就已拉開，祥龍專線直通巴士(LUCKY STAR)工作人員黃先生表示，一大早就有很多人來乘車，全天每班車都幾乎塞滿，生意基本上和疫情前持平，「全天都很忙，不是只有下午下班高峰期才忙，人數多的已經超出了預期，每輛車40多個座位都坐滿。」

黃先生說，雖然為華人長途巴士公司，但乘客卻不僅限於華人，「非裔很多，西語裔也不少，幾乎各個族裔成為了我們的客戶。」

排隊等車回波士頓的華人Kevin表示，自己住在曼哈頓下城，到華埠搭乘長巴，比到紐新航港局客運總站(Port Authority Bus Terminal)要便捷，「同灰狗巴士(Greyhound)、彼得潘巴士(Peter Pan)相比，長巴上有免費網路，舒適程度不相上下，自己已經搭乘。」

由於疫情和緩和疫苗的普及，黃先生表示，生意回到疫前水準，票價目前維持在35元至50元之間，「尤其是長周末業務更好，27日全天的時段列車都爆滿，很受歡迎。」

賭巴生意也很紅火，大西洋發財巴士(Atlantic Bus)工作人員表示，長周末的票務已經全部售罄，最快也得等到30日開始，才會再次賣票。

27日下午5時趕來諮詢的西語裔夫婦撲了個空，「本想周末可以去賭場消遣，沒想到來了才發現票已經賣完。」

自疫情以來，紐約華人長巴和賭巴業務受到極大衝擊，如今又受到通貨膨脹、油價上漲等運營成本增加等因素，使得不少華人巴士業務無法負擔進一步的運營成本，不得不倒閉，而諸如祥龍專線直通巴士等艱難挺過疫情的，也在夾縫中堅持求生存。

長周末前一天，華人長途巴士生意興隆。(記者張心/攝影)
長周末前一天，華人長途巴士生意興隆。(記者張心/攝影)
長周末前一天，華人賭場巴士也頗受歡迎，圖為閱讀賭巴買票資訊的遊客。(記者張心/攝...
長周末前一天，華人賭場巴士也頗受歡迎，圖為閱讀賭巴買票資訊的遊客。(記者張心/攝影)

華人 疫情 華埠

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