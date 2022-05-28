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全州疫情漸退燒 紐約市仍處高風險

記者顏潔恩／紐約報導
全美包括紐約不少地區已解除疫情高風險警報，但紐約市仍屬於高風險區。(記者顏嘉瑩／攝影)
全美包括紐約不少地區已解除疫情高風險警報，但紐約市仍屬於高風險區。(記者顏嘉瑩／攝影)

根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，全美不少地區已解除新冠疫情高風險警報，紐約州不到半數的郡縣也恢復正常指標；然而紐約市疫情仍令人擔憂，住院率以及確診率都在小幅增加，且超過CDC及市府設定的高風險門檻指標；市衛生局呼籲市民外出仍應做好防疫工作。

截至27日，全美被列為疫情高風險的郡縣從之前的297個降到250個，下降16%，在三州都會區(Tri-state Area)也有退潮；同樣在上周，紐約州62個郡縣中，共54個、高達87%的地區被納入高風險地區，占全美高危郡縣的近五分之一，但現已有好轉跡象。

目前被列為高風險的郡縣已降到30個，在全州地圖上增加了不少代表低風險的綠色區域，傳播病毒的可能性變低；然而紐約市五大區疫情危機尚未解除，對此CDC與市府的數據都達成一致，希望市民做好防疫。

根據規定，若某一地過去七天每10萬人感染人數達到200人以上，同時過去七天每10萬人新冠住院人數達到10人以上，該地區將被標識為疫情「高風險」；而目前紐約市兩個數據都超標，過去七天每10萬感染人數達到348人，過去七天每10萬人新冠住院人數為12人。

儘管住院率上升，但感染率的上升程度趨於穩定，這意味著住院病例可能也會在短期內停滯或下降；另一好消息是，基於新冠疫苗和補強針接種的普及，能夠阻止新冠病毒或其他相關疾病引起的死亡，在死亡率指標上沒有顯著提升，專家也不認為會到令人擔憂的狀況。

針對紐約市新疫情，市府並未推行疫苗強制令，但建議民眾無論是否已接種，最好在室內配戴口罩；市衛生局長瓦桑((Ashwin Vasan)之前便透露，本輪疫情相信不會持續太久，呼籲市民堅持防疫就可度過，包括定期自測，未未接種人士和高風險人群更是一定要在室內戴口罩，幾周下來數據指標便會下降。

全美被列為疫情高風險的縣區比起上周有所減少。(CDC)
全美被列為疫情高風險的縣區比起上周有所減少。(CDC)

疫情 紐約市 防疫

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