疫情下逾半華裔遭遇歧視 8成保持警惕

八成以上華人處於一直高度警惕，圖為法拉盛街頭低頭走路的民眾。(記者鄭怡嫣／攝影)

哥倫比亞大學26日發布的報告顯示，新冠疫情及仇恨亞裔犯罪激增的大背景下，在紐約市及加州，過半華裔 受到過某種形式的歧視，八成華裔對於種族主義一直保持高度的警惕狀態，擔心自己與家人的安全，回避在某些場合出現；對22位紐約華裔居民的深度訪談也顯示，由於疫情，華裔居民的心理健康、日常生活、就業求職等經濟活動都受到了制約。

報告的研究員之一、哥大社會工作學院教授高琴的介紹，哥大從2012年開始，就會追蹤紐約市民的生活狀況與經歷，但一直以來僅使用英語與西班牙語進行調查，隨著亞裔的全市人口比例越來越多，哥大從2018年起便籌畫增大亞裔尤其是華人 的樣本量，並用中文進行調查。2020年疫情來襲，哥大首次作了針對華裔居民受歧視的調查，此次作的第二輪調查，範圍則從紐約擴大到加州，進行東西兩岸的對比，也追加了22位紐約華人的深度訪談。

「發現令人沮喪」，高琴說，「但這就是現實，東西兩岸的華人受歧視的差別不大，比率都相當地高，而華人即使沒有直接受歧視的經歷，也因為心理壓力的蔓延，在日常生活中保持很高的警惕性」。

這份報告顯示，在2021年6月至12月期间，紐約市及加州過半的華裔居民表示受到過某種形式的歧視，57%的紐約華人表示自己與他人相比，未受到足夠的尊重，39%表示在餐廳或商店受到不公正的對待，31%則曾被威脅或騷擾。

與種族主義相關的警惕(racism-related vigilance)，被稱為預期壓力，是一種慢性的應激反應，當事人不得不反覆思考過去與種族主義相關的經歷，同時在日常生活中一直處於警惕狀態。這份報告還顯示，八成以上在紐約市及加州的華裔都一直保持高度的警惕狀態，82%的紐約華人擔心仇恨犯罪影響自己與家人的安全，73%則回避在某些場合出現。

接受深度訪談的紐約華人Anna，久居紐約30年，曾有很強的歸屬感，但疫情期間，她多次遭遇種族歧視 ，一次在家附近散步時，一個男人對她低聲說 「Chink」，另一次在停車場，又一位男人對她大喊「滾回你自己的國家」，她感到被貶低、輕視，變得不想與任何人說話，每當女兒們外出時，她也總是坐立不安，盡量讓她的三個孩子待在家中。

另一位接受深度訪談的法拉盛居民John說，高中時隨家人來到紐約，疫情期間，卻因所在的國際性旅館無法維持運營失去工作，從事酒店清潔工作的母親也失業，服務行業的父親從全職轉為兼職，成為全家的唯一收入來源，生計問題外，他們還在經歷種族歧視，曾在地鐵上被罵「中國病毒」。

研究表示，對於華裔，疫情期間的仇恨犯罪及歧視仍是很惡劣的社會現象，也在不斷持續，嚴重影響亞裔居民的日常活動自由、心理健康和社會歸屬感，需要更多的干預方案，也需要與其他族裔聯合，反抗種族主義惡行。