市府免費發新冠護理包 可送貨到府

確診新冠、曾與確診者密切接觸，或出現新冠症狀者，可透過市檢測與追蹤小組系統直接取得免費護理包。(市檢測與追蹤小組提供)

紐約市檢測 與追蹤小組(NYC Test & Trace Corps)26日宣布拓展服務，即日起確診新冠肺炎或曾與確診者密切接觸者，可透過系統直接與市府相關單位聯繫，要求免費的護理包，並可送貨到府，內含個人防護設備及口罩 、體溫計等；確診者也可直接和醫生聯絡，獲得口服抗病毒處方藥。

市檢試與追蹤小組宣布將拓展其「新冠檢疫與隔離指導工具」(COVID-19 Quarantine and Isolation Guidance Tool)，可根據確診者、曾與確診者密切接觸者，或是出現疑似新冠症狀者的感染史、接觸史或確診日期、症狀、疫苗接種狀態等評估，針對個人狀況提供隔離指導。

檢測與追蹤小組執行總監、市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)門診護理與人口健康高級副總裁朗恩(Ted Long)表示，希望所有紐約市民有信心，如果與新冠確診有接觸，或自己確診，知道下一步該怎麼做；他說，該系統的新工具將會針對個人的疫苗接種狀態，提供量身訂製的防疫指導。

需要居家隔離且符合資格者，系統將會提供直接管道，與市府聯繫要求提供免費的Take Care護理包，以達到安全隔離的目標；免費護理包內含足夠供三口之家使用十天的個人防護設備，像是醫用級口罩、洗手液、一個體溫計和兩個居家檢測盒；民眾還可要求安排免費送餐。

另外，部分符合條件的用戶還將被引導至線上快速關懷(Virtual ExpressCare)網站，也可致電市檢測追蹤小組熱線電話212-COVID19(268-4319)；民眾可直接與臨床醫生聯繫，醫生可針對需求，提供單株抗體(Monoclonal Antibody)治療，或開出輝瑞新冠口服藥Paxlovid，並安排直接送到府上。