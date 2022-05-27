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紐約疑似猴痘病例 市衛生局推斷確診

記者顏嘉瑩／紐約報導
儘管CDC對紐約市疑似猴痘案例仍未有定論，市衛生局已推斷確診。(路透)
儘管CDC對紐約市疑似猴痘案例仍未有定論，市衛生局已推斷確診。(路透)

日前紐約市出現一起疑似感染猴痘的病例，儘管目前聯邦疾病防治中心(CDC)仍未做出確診的定論，但市衛生局官員26日表示，由於該病患的早期檢測中測出猴痘病毒，目前已被推定診斷確診為具高傳染性的猴痘。

市衛生官員也表示，大部分紐約市民沒有感染猴痘的風險。

NBC報導，市衛生官員表示，目前在CDC的檢測中未確認出現在紐約市的病例為猴痘病毒，但在早期檢測中，的確檢測到猴痘病毒的正痘病毒屬(Orthopoxvirus)，同時該名患者也出現感染猴痘的症狀。

CDC此前建議，類似病例都應視為猴痘診治；目前紐約市的患者正在接受隔離治療，當局也持續追蹤與之接觸者，是否出現疑似症狀。

市衛生官員表示，一名機警的醫護人員提醒留意該病患，當局隨後啟動調查，目前也在與該名醫護持續合作，也密切關注是否可能出現更多猴痘病例。

根據市衛生局，猴痘相當罕見，是由猴子、老鼠、松鼠和其他小型哺乳動物傳播的病毒引起，但也可以透過與感染者或動物長期密切接觸傳播，其中包括接觸皮膚表面的傷口、體液、衣服，或接觸感染者使用過的物品等，還可能透過長時間面對面的呼吸道飛沫傳播。

當局表示，猴痘這類罕見病毒會導致出現類似流感症狀、淋巴結腫脹，或是面部和身體出現皮疹；根據研究，猴痘在人與人之間的傳播並不常見，而且該病毒也不像新冠肺炎那樣容易傳播，不過當局提醒，出現上述類似症狀的民眾，應該第一時間就醫。

今年首例在美國出現的猴痘病例出現在麻州，截至上周，美國已至少出現兩起確診病例，另外還有50個疑似病例。

猴痘 檢測 紐約市

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