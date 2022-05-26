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治安+疫情 嚇退紐約上班族…重返辦公室比率低於全美

記者張心／紐約報導
紐約市上班族返回辦公室的比率為38.3%，低於全美平均的43.4%；圖為地鐵乘客。(Getty Images)
紐約市上班族返回辦公室的比率為38.3%，低於全美平均的43.4%；圖為地鐵乘客。(Getty Images)

由於新冠疫情持續、以及頻發的犯罪案件，導致紐約市上班族返回辦公室的比率低於全美平均水平。

根據銷售辦公室門禁卡的Kastle公司的最新統計數據，截止5月11日的一周之內，紐約市辦公室的使用率為38.3%，低於全美平均的43.4%。

究其原因，在商業團體「紐約市合作組織」(Partnership for New York City)的最新調查中，顯示地鐵系統的安全隱患是阻礙上班族返回辦公室的最大障礙；94%的受訪者表示，當局沒能採取足夠的舉措，來解決當前的治安問題。

相較於其他城市，紐約市上班族對公共交通的依賴性極強；人力資源公司Operations Inc首席執行官劉易斯(David Lewis)指出，鑒於最新的新冠疫情趨勢和全城犯罪狀況，想要上班族們重返辦公室顯得非常困難，「如果公司希望員工重返辦公室，就應該解決他們對公共交通的恐懼。」

迄今為止，今年發生在紐約地鐵的犯罪案件不勝枚舉，1月初德勤公司華裔高管高慧民(Michelle Alyssa Go)在時報廣場地鐵站遭遊民推下地鐵殞命，4月布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵站發生大規模槍擊案，本月22日高盛集團全球投資研究部員工安立奎(Daniel Enriquez)在曼哈頓Q線列車上遭槍擊身亡。

根據市警總局的數據統計，4月份地鐵系統的刑事投訴較去年同期上升了24.7%，共計有389起。

「紐約市合作組織」首席執行官懷爾德(Kathryn Wylde)表示，新冠疫情之前，曼哈頓大約有80%的人依靠地鐵上班，但目前的情況顯然折射出人們對地鐵系統的恐懼，「除非地鐵上的犯罪情況得到處理，否則人們不太願意回到辦公室」。

「對公共安全的擔憂，會促使更多公司為員工支付出租車和私人班車費用。」美世諮詢公司(Mercer)美國轉型領導斯威夫特(Melissa Swift)表示，以往雇主並不需要負責，但在疫情之後，工作和生活被迫融合在一起，雇主需要承擔雙重責任。

地鐵站 紐約市 疫情

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