孩子屠殺孩子暗潮洶湧 紐約公校繳獲近20把槍

市長亞當斯和市教育總監班克斯25日在市警總局指著在公校收繳的私槍。(Getty Images)

上州水牛城超市發生槍案才兩周,德州一小學再傳槍擊,造成至少21人喪生,而這兩起大案的嫌犯均為18歲的青少年;市長亞當斯 (Eric Adams)25日表示,「孩子屠殺孩子」的行為正在暗暗滋生,加上社群媒體 的荼毒,呼籲家長負起責任,檢查孩子上學書包、房間且勤加溝通。

亞當斯在與市教育總監班克斯(David Banks)一起在市警總局舉行的記者會上說:「如今槍枝像糖果和漫畫書一樣隨意售賣」,亞當斯說,孩子們已經不把它看作是會致人於死地的武器,而是可以隨意使用且不用為其負責的玩物。

「我們的心與那些遇難孩童的家屬同在,那種痛苦是無法想像的。」亞當斯說,德州的校園槍擊慘案也給紐約敲響了警鐘,「因為這裡的槍枝流動不會停止,不管市警在街上打掉多少非法槍枝,它們最終還是會回來。」

市公校 在本學年已繳獲了近20把槍枝,其中多為實彈;上周,校園安保小組在公校中繳獲了兩把槍,每個槍膛裡都裝了一發子彈,彈夾裡也裝有18發子彈;亞當斯說,另外也從布碌崙一13歲中學生的背包中發現了一把.380口徑的半自動實彈手槍。

自去年秋季開學以來,公校已經繳獲了近20把槍枝,包括一把幽靈槍和一把序列號被刮掉的槍;亞當斯呼籲家長能參與「解決問題」,他希望父母能夠檢查孩子的書包和房間,「如果你發現了槍枝、彈藥,那就有問題了。」

班克斯表示,下周將與工會領導舉行會議,討論學校和教師今後可以採取的安全措施;「作為一個國家,我們悲痛,作為最大的公校系統,我們在悲痛之餘更加擔心,我知道這是所有紐約人共同的感受。」

亞當斯上周就指涉槍犯罪趨向低齡化,太多年輕生命遭暴力荼毒,孩子屠殺孩子的行為令人可悲可嘆;他25日表示,最大誘因是社群媒體上暴力信息的快速傳播,給一些孩子埋下了仇恨的種子。

他在現場播放了一段網路熱門視頻,其中多個孩子揮舞著槍,嘴裡說著「I try to catch me a body」,這是「殺人」的委婉說法。

「導致如今這個局面的不是孩子,而是成年人;孩子們不製槍,孩子不懂立法,他們是成年人行為的受害者,是我們背叛了他們。」亞當斯說。

但亞當斯稱這種情況並非「超出控制範圍」,希望聯邦參議院「拿出勇氣」,改變槍枝法;並呼籲最高法院能考慮重新評估可能會被通過的公開攜槍法。