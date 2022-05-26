孩子屠殺孩子暗潮洶湧 紐約公校繳獲近20把槍

市長亞當斯和市教育總監班克斯25日在市警總局指著在公校收繳的私槍。(Getty Images)

上州水牛城超市發生槍案才兩周，德州一小學再傳槍擊，造成至少21人喪生，而這兩起大案的嫌犯均為18歲的青少年；市長亞當斯 (Eric Adams)25日表示，「孩子屠殺孩子」的行為正在暗暗滋生，加上社群媒體 的荼毒，呼籲家長負起責任，檢查孩子上學書包、房間且勤加溝通。

亞當斯在與市教育總監班克斯(David Banks)一起在市警總局舉行的記者會上說：「如今槍枝像糖果和漫畫書一樣隨意售賣」，亞當斯說，孩子們已經不把它看作是會致人於死地的武器，而是可以隨意使用且不用為其負責的玩物。

「我們的心與那些遇難孩童的家屬同在，那種痛苦是無法想像的。」亞當斯說，德州的校園槍擊慘案也給紐約敲響了警鐘，「因為這裡的槍枝流動不會停止，不管市警在街上打掉多少非法槍枝，它們最終還是會回來。」

市公校 在本學年已繳獲了近20把槍枝，其中多為實彈；上周，校園安保小組在公校中繳獲了兩把槍，每個槍膛裡都裝了一發子彈，彈夾裡也裝有18發子彈；亞當斯說，另外也從布碌崙一13歲中學生的背包中發現了一把.380口徑的半自動實彈手槍。

自去年秋季開學以來，公校已經繳獲了近20把槍枝，包括一把幽靈槍和一把序列號被刮掉的槍；亞當斯呼籲家長能參與「解決問題」，他希望父母能夠檢查孩子的書包和房間，「如果你發現了槍枝、彈藥，那就有問題了。」

班克斯表示，下周將與工會領導舉行會議，討論學校和教師今後可以採取的安全措施；「作為一個國家，我們悲痛，作為最大的公校系統，我們在悲痛之餘更加擔心，我知道這是所有紐約人共同的感受。」

亞當斯上周就指涉槍犯罪趨向低齡化，太多年輕生命遭暴力荼毒，孩子屠殺孩子的行為令人可悲可嘆；他25日表示，最大誘因是社群媒體上暴力信息的快速傳播，給一些孩子埋下了仇恨的種子。

他在現場播放了一段網路熱門視頻，其中多個孩子揮舞著槍，嘴裡說著「I try to catch me a body」，這是「殺人」的委婉說法。

「導致如今這個局面的不是孩子，而是成年人；孩子們不製槍，孩子不懂立法，他們是成年人行為的受害者，是我們背叛了他們。」亞當斯說。

但亞當斯稱這種情況並非「超出控制範圍」，希望聯邦參議院「拿出勇氣」，改變槍枝法；並呼籲最高法院能考慮重新評估可能會被通過的公開攜槍法。