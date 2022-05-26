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德州小學槍案震驚全美 霍楚推購槍年齡提高至21歲

記者和釗宇／紐約報導
霍楚表示，她將推動紐約州收緊購槍政策，將購買AR-15自動步槍的年齡限制從18歲提升至21歲。（州長辦公室提供）
霍楚表示，她將推動紐約州收緊購槍政策，將購買AR-15自動步槍的年齡限制從18歲提升至21歲。（州長辦公室提供）

18歲兇嫌連殺21人，德州小學槍擊案震驚全美；紐約州霍楚(Kathy Hochul)25日表示，她將推動紐約州收緊購槍政策，將購買AR-15自動步槍的年齡限制從18歲提升至21歲；霍楚還下令州警從即日起至本學年結束，每日在全州學校檢查出入人員是否攜帶武器。

德州小學槍案及水牛城超市槍案，兩案兇嫌使用的的槍枝都是AR-15自動步槍；霍楚表示，「起碼在紐約州，我不希望18歲青少年可以持槍；這兩起案件有三個共同點：凶器都是AR-15、兇嫌都是男性、年齡都只有18歲。」

霍楚還命令州警加強執法，從即日起至本學年結束須每日對學校出入人員進行安全檢查，「家長日常擔心的事情已經夠多，例如油價飆漲、生活成本上升、如何省錢，要讓他們知道，州警和地方執法部門在保護著他們；孩子們已經經歷太多，不應該這樣。」

霍楚是在美東各州聯合成立的「非法槍枝問題州際工作組」會議上宣布這些決定的；她表示，紐約州已經有全美最嚴格的槍枝法規，呼籲聯邦政府推動全國性的政策，應對槍枝暴力危機；霍楚說，工作組成效顯著，自今年初啟動以來已收繳了超過4100把非法槍枝。

霍楚在水牛城槍擊案後就已推出一系列收緊槍枝政策的行政令和立法，州議會預計將在下月初休會前通過，內容包括擴大攻擊性武器的禁售範圍，將有半自動裝置的「其他武器」(any other weapons)納入禁售，還要求執法部門在槍擊案發生24小時內回收涉案槍枝，以進行彈道測試來確定涉案槍枝是否牽涉其他案件。

此前有消息傳出，聯邦最高法院有可能裁決廢除紐約州有關限制「隱秘持槍權」的控槍法案；目前紐約州法律規定，僅有那些能證明有「正當理由」的民眾可持有「隱秘攜槍證」，在公共場合隱秘攜帶槍枝；霍楚表示，若最高法院果真廢除這一法案，她呼籲州議會在夏季休會期回到州府舉行特別會議進行應對。

霍楚下令州警從即日起至本學年結束，每日在全州學校檢查出入人員是否攜帶武器。（州長...
霍楚下令州警從即日起至本學年結束，每日在全州學校檢查出入人員是否攜帶武器。（州長辦公室提供）
霍楚表示，她將推動紐約州收緊購槍政策，將購買AR-15自動步槍的年齡限制從18歲...
霍楚表示，她將推動紐約州收緊購槍政策，將購買AR-15自動步槍的年齡限制從18歲提升至21歲。（州長辦公室提供）

霍楚 紐約州 槍擊

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