生活品質比病毒更趕人…紐約客加速外流佛州

紐約雖然防疫鬆綁，但人口持續外流到佛州，為全美各州之冠；圖為抵達邁阿密機場的旅客。(美聯社)

紐約州嚴格執行防疫措施，如今已重新開放、生活自由方便，儘管如此，最新數據顯示，紐約人口外流佛羅里達州的速度加快，今年前四個月外流佛州 人數居全美之冠。

根據佛州公路安全廳(Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles)統計，今年前四個月共有2萬1546人將紐約駕照 換成佛州駕照，比2021年同期增加12%，2022年總數更較疫情爆發前的2019年增加55%。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)曾樂觀預言，全市一旦百分之百重新開放，外流佛州人數將減少，有些移居外地的人將回籠；這位大城市市長甚至用廣告宣傳吸引紐約人重返故鄉居住。

但根據佛州公路安全廳調查， 紐約新冠限制結束、全日制學校恢復實體上課，未能阻止居民外流到佛州邁阿密、棕櫚灘和傑克遜維爾等城市；去年共6萬1728名紐約居民轉換為佛州駕照，2022年人數恐將再增加。

觀察人士認為，生活品質問題已根深柢固，其影響力取代新冠病毒，驅使人們外流。

托尼棕櫚灘縣(Tony Palm Beach County)接納紐約移居者最多，今年迄今達2935人，其次布勞沃德郡(Broward County)1946人、邁阿密戴德郡(Miami-Dade)1777人。

新澤西州 外流到佛州的人數也增加9%，總計1萬580人換領佛州駕照，高於2021年同期的9664人。

康州今年外移至佛州的人數也增加4%，增至今年前四個月達4119人；加州也不例外，今年共9645人正式成為佛州居民，比去年同期增加18%。

今年外移佛州人數前三名依序是紐約、新澤西和加州；賓州第四，8412人改換他州駕照；第五是伊利諾州，8149人改換他州駕照。