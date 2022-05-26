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紐約持槍太容易 檢警聯手宣戰

記者張心／紐約報導
幽靈槍在美國氾濫，圖為警方查獲不同型號的幽靈槍。(美聯社)
幽靈槍在美國氾濫，圖為警方查獲不同型號的幽靈槍。(美聯社)

「在紐約持槍太容易了」曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)25日聯手市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)、布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)，宣布起訴非法買賣幽靈槍及零部件的25歲嫌犯羅尤拉(Rene Loyola)，控以包括235項三級非法持有武器(Criminal Possession of a Weapon in the Third Degree)在內約300項罪名。

紐約市私槍氾濫，圖為本學年在公校內收繳的槍枝。(Getty Images)
紐約市私槍氾濫，圖為本學年在公校內收繳的槍枝。(Getty Images)

曼哈頓檢方表示，自2020年3月至2022年3月期間，羅尤拉從12個不同的在線零售商裡，購買了幽靈槍部件和高容量彈夾，共計約8600多顆子彈、30多個槍架和接收器等，價值約2萬元；之後，羅尤拉將這批貨送往賓州，違反了紐約的「安全法案」(New York's SAFE Act)；今年4月20日，市警在羅尤拉位於布碌崙(布魯克林)的家和曼哈頓的倉庫中，發現了更多的幽靈槍和相關部件，還找到了快速射擊改裝裝置和其他電動工具。

「對紐約人來說，購買或組裝幽靈槍都太容易了，輕點鼠標即可下單槍架、子彈和接收器，且足不出戶就能收貨。」白艾榮表示，地鐵犯罪在助長槍枝暴力的進一步興起，檢方將繼續同市警合作，搜索非法持有武器者。

羅尤拉被控235項三級非法持有武器罪、非法持有手槍彈藥(Unlawful Possession of Pistol Ammunition)、二級非法持有武器(Criminal Possession of a Weapon)等共計289項罪名。

紐約市警25日與布朗士區檢方合作，打擊幫派犯罪並繳獲私槍。(警方提供)
紐約市警25日與布朗士區檢方合作，打擊幫派犯罪並繳獲私槍。(警方提供)

蔣莎樂表示，羅尤拉所買賣的槍枝零件，十分容易就能組裝成為導致街頭犯罪的幽靈槍，「所以收回這些槍架、彈夾、接收器等零件是非常重要的。」

「幽靈槍正在快速且以日漸龐大的數量流入我們的城市。」西維爾表示，幽靈槍具有殺傷力，對紐約人的生活造成了極大的安全隱患，「我們將和檢方繼續保持強有力的合作，不斷收集情報、從槍枝和零件的供應鏈環節入手，將槍枝犯罪扼殺在萌芽之中。」

市警總局、市警情報局重大案件小組(Intelligence Bureau Major Case Team)以及五大區檢察官，2020年設立「幽靈槍分隊」(Ghost Guns Initiative)，主要解決紐約市的槍枝非法擴散問題。

曼哈頓 檢察官 布碌崙

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