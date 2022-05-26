新冠？人禍？ 誰讓紐約快淪「殺戮之城」

紐約似乎正在一步步淪為「殺戮之城」，日前有上百名華裔老人拖著年邁的身體，破天荒地摘下精於防護的N95口罩，在曼哈頓華埠 街頭，揮舞著拳頭反對市府在他們稱之為家園的華埠建設監獄 和遊民所；他們高喊著由於往期政客的偏見，導致昔日的旅遊勝地變為如今充滿血案的高危社區。然而僅僅只有華埠是這樣嗎？還是全城都已在滑向犯罪的深淵？

彷彿2022年是媒體人參加追悼會最密集的一年，每個月都有無辜的市民喪命於本該安全的地鐵和街道，無論他們生前是企業高管還是外賣小哥，在殺手無差別攻擊的隨機報復下，沒有人知道自己或是身邊的人，會不會成為下一個目標。究竟是新冠的天災逼人成魔？還是管理的人禍釀造了社會的退化？

資本主義做事情講究成本，如此體系下的罪犯也如是，當殺人不需要償命或是輕罪不再起訴的時候，犯罪的成本被降化到微乎其微；如此看來，有免費監獄入住總比流落街頭顯得有吸引力許多。「紐約州府在給司法系統戴上鐐銬，而不是給罪犯戴手銬。」如此管理模式下，也只有對家黨派敢說出一句實話，雖然這已經成為所有人心知肚明的共識。

其實無論是接下來的普選還是大選，共和黨 的競選策略可以非常簡單，按照當前管理模式的對立面來講就行：輕罪要起訴、優質教育要支持、遊民所要傾聽社區意見等等……如果有天共和黨破天荒在紐約上台一位領導人，如同多年前川普橫空出世，那一定不是共和黨究竟有多好，而是民主黨管理的失敗，一步步幫助對家走上了「躺贏」的新局面。

（紐約客談，每周二至周六見報。）