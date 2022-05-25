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共和黨州長參選人慶亞裔月 批州府給司法系統戴手銬

記者張心／紐約報導
參選紐約州州長的長島國會眾議員李修頓(中)，攜手眾共和黨參選人舉行亞太裔傳統月慶祝活動。（記者張心／攝影）
參選紐約州州長的長島國會眾議員李修頓(中)，攜手眾共和黨參選人舉行亞太裔傳統月慶祝活動。（記者張心／攝影）

參選紐約州長的長島國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)，24日攜手眾共和黨參選人舉辦亞太裔傳統月慶祝活動，承諾若當選將優先考慮亞裔群體的需求和利益，努力提升公共安全、支持資優教育、傾聽社區對遊民收容所的意見等。

李修頓表示，他一向尊重亞裔群體對美國的貢獻和犧牲，「在亞裔傳統月，我們不僅要表彰過去的貢獻，也要面對當前的挑戰和未來的規畫，以便下一次共同相聚時，有更多的收穫可以慶祝。」他指出，他的太太也是亞裔(泰國人)，如果可以順利當選，將成為紐約州歷史上首個亞裔第一家庭。

談及參選原因，李修頓表示，紐約州進入了「攸關時刻」，必須打擊犯罪、增加安保，「最可怕的是，我們走在街頭不再感到安全，因為紐約州府在給刑事司法系統戴上鐐銬，而不是給罪犯戴手銬，試問現在誰是街道的負責人？守法公民還是罪犯？」

此外，李修頓對政府當前試圖不根據考試成績決定入讀優質學校的作法不滿，「我的女兒是亞裔，還有更多希望子女通過辛勤讀書獲得高質量教育的家長，如果因為當前的入學政策剝奪了下一代成功的機會，因為推動公平而抑制了先進的學術發展，那是非常悲哀的。」

對於華社關心的遊民所問題，李修頓表示，政府有義務傾聽選民的需求，但是當權者卻在壓抑社區的聲音，「要推動在亞裔社區建立更多的遊民所，就必須尊重住在那裡的居民的關切和利益。」

共和黨副州長參選人艾麗生(Alison Esposito)、國會參議員參選人喬佩寧(Joe Pinion)、州總檢察長參選人麥恆理(Michael Henry)、州主計長參選人羅德里格斯(Paul Rodriguez)等，也參與此次活動，向亞太裔致敬。

參選紐約州州長的長島國會眾議員李修頓，攜手眾共和黨參選人舉行亞太裔傳統月慶祝活動...
參選紐約州州長的長島國會眾議員李修頓，攜手眾共和黨參選人舉行亞太裔傳統月慶祝活動。（記者張心／攝影）

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