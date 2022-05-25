遭槍殺外賣郎嚴志文出殯 親友泣別

告別式後，眾人抬棺走出殯儀館，將嚴志文的遺體送往火化。(記者鄭怡嫣/攝影)

不久前在皇后區 森林小丘(Forrest Fill)送餐途中遭槍殺的45歲華裔 外賣郎嚴志文，24日在法拉盛全福殯儀館追思及出殯，他的遺孀趙坤英帶著三個孩子，生前的親友、社區人士以及民意代表出席悼念，沉痛緬懷，呼籲警方早日緝捕嫌犯，並加強當地社區的治安。

影音來源：記者鄭怡嫣

趙坤英淚灑追思會，她說嚴志文出生在福建省蒼山縣倉前村，為家中第四子，當時文革剛剛結束，義務教育還沒完成的他就開始打工賺錢，後則經非洲轉輾美洲，追求自己的「美國夢」，也和來自福建的許多鄉親一樣，嚴志文並非「從零起家」，而是身負數萬元債務，起早貪黑，為家庭心甘情願奉獻一切。

「直到生命最後一刻，他也沒停下」，趙坤英說，「他帶著最後一單沒能送完的外賣，倒在了血泊之中」，她表示會一直跟進案件，讓兇嫌付出代價，尋求司法公正與社會安全的改革。

森林小丘長城中餐館 的老闆楊凱表示，十多年前開店之初，嚴志文就為餐館送餐，是店裡第一批老員工，兩人情同家人，「想不到天天在一起的人，說走就走了」；工作時，嚴志文總是面帶笑容，從不埋怨，為了家人孩子，除感恩節外終年無休。

楊凱說，曾有無理客人要挾餐館，用槍直指自己，但報警數次皆無果，希望警方仍能重視這個案件，「不要等新聞一過，就沒有了下文」。

在案發後由於擔憂安全問題而暫歇業的長城中餐館，目前已重新營業；但楊凱說，槍案發生後，人手變得難找，生意也遭殃，所在地森林小丘那一帶原本治安很好，但疫情爆發後也開始每況愈下，員工們也惶惶不安，「這麼好的社區都會發生這種事情」，希望政府與警方能加強當地的治安，也希望餐館能早日重建。

國會議員孟昭文表示，嚴志文一家住在她的選區，她為他們感到非常難過，但事情還沒有做完，警察將兇嫌緝捕歸案之前不會放棄，也會繼續為他的遺孀與三位孩子提供支持。

森林小丘市議員舒曼琳(Lynn Schulman)代表陳少風、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、代表亞當斯的市長辦公室特別顧問鄭祺蓉、副市長高級顧問顧雅明、華裔法官林凱倫等也紛紛致詞送嚴志文最後一程。嚴志文的遺體在出殯後火化。