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德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

法拉盛爬陽台入室殺人 華男被控謀殺

記者鄭怡嫣／紐約報導
張揚作案的公寓共有四層、八個住房單位，死者黃溢明住在三樓。(記者鄭怡嫣／攝影)
張揚作案的公寓共有四層、八個住房單位，死者黃溢明住在三樓。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)24日宣布，涉嫌通過陽台入室、並將一位住在法拉盛公寓的華人男子捅死的35歲嫌犯張揚(Yang Zhang，音譯)，被控謀殺、入室盜竊(Burglary)及等罪名，罪成將面臨25年刑期至終生監禁。

報住在法拉盛147街的張揚，23日晚在皇后區刑事法院過堂，被控二級謀殺、一級入室盜竊及四級非法持有武器(criminal possession of a weapon)等五項罪名；他下次的庭訊時間為26日(周四)。

根據檢方文件，22日凌晨約2時，張揚進入受害黃溢明(Yat Ming Wong，音譯)的公寓，兩人產生短暫的口頭爭執後，張揚手握一把尖銳物體，數次捅向受害人的頭部、頸部、手臂以及腿部，導致其死亡。

警方此前表示，當時，張揚是從受害人所在的法拉盛公寓底層陽台往上爬，由三樓窗戶進入他的家中；當時，黃溢明與妻子已經睡著，被站在床邊的張揚驚醒；張揚很可能吸食了某種致幻物質，感到興奮，被捕後，他也對警方表示當時正在尋找毒品，與黃溢明並不認識。

凱茲表示，此案既充滿隨意攻擊的性質，也充斥野蠻與暴力，被告未經允許，涉嫌在深夜闖入受害人家中，將其暴力捅殺，受害人的妻子僥倖逃生，但卻失去至親，被告必須在法庭上得到公正的制裁。

法拉盛 皇后區 毒品

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