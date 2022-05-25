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德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

華埠地鐵槍案 嫌犯投案前遭警伏擊抓捕

記者張晨／紐約報導
阿布杜拉(白衣者)被捕後，押往市警五分局問話。(記者張晨／攝影)
阿布杜拉(白衣者)被捕後，押往市警五分局問話。(記者張晨／攝影)

48歲的西語裔市民安立奎(Daniel Enriquez)22日在曼哈頓Q線地鐵上遭槍殺；24日下午，25歲的嫌犯阿布杜拉(Andrew Abdullah)通過布碌崙(布魯克林)在牧師的陪同下，乘坐價值30萬元的勞斯萊斯豪車向警方協商投案，但仍在紐約法律援助處(Legal Aid Society)遭警方逮捕，被控二級謀殺和二級非法持槍罪。

影音來源：記者張晨

當日開豪車、著芬迪西裝的牧師懷特黑德(Lamor Whitehead)在市警五分局外接受媒體採訪時表示，當「八名拿著槍的警察從我身邊跑過，並一同將阿布杜拉撂倒」時，他「整個人都驚呆了」。

「我相信他是無辜的。」懷特黑德談到阿布杜拉時說，「他的家人有數不清的文件證明他有心理疾病，正如他所說，他什麼都不記得了；祈求法庭能對這個年輕人做出正確的決定；就他想要投案而言，我不認為他是個惡棍。」

懷特黑德本人就飽受爭議，曾因詐欺和重罪盜竊服刑五年，並傳聞與市長亞當斯關係密切；他補充道，從23日就聯繫了市長辦公室，試圖在警方逮捕前和平投案，但仍無濟於事。

法律援助處在一份聲明中寫道，「在阿布杜拉自願向當地警局投案之前，他就被執法人員在我們曼哈頓的辦公室門前毫無預兆地伏擊了，他根本沒有機會預先就此案諮詢律師」。

「我們一直在積極與市警和地方檢察官辦公室談判，以協商投案；考慮到這些對話，今天發生的事情是完全不適當且沒有根據的。」聲明說。

亞當斯也在同日召開記者會表示，讓一個有19次被捕紀錄的人在街上遊走，是司法系統的的又一次失敗；無辜者被奪去生命，生者更要經受痛苦。

他迴避了有關與懷特黑德關係的問題，並說，「我和全市許多宗教領袖都保持著良好的關係；當我發現這個人要投案時，就與執法部門溝通，因為他需要立刻被繩之以法」。

阿布杜拉在犯下殺人案前正處於假釋期，他因其他犯罪而面臨的指控包括盜竊、家庭暴力及虐待、危害兒童福祉和非法持有槍支等多項重罪；如今持槍殺害安立奎，他被控二級謀殺和二級持械罪。

阿布杜拉(白衣)落網後，被押往曼哈頓華埠的市警五分局問話。(路透)
阿布杜拉(白衣)落網後，被押往曼哈頓華埠的市警五分局問話。(路透)
阿布杜拉(白衣)落網後，被押往曼哈頓華埠的市警五分局問話。(美聯社)
阿布杜拉(白衣)落網後，被押往曼哈頓華埠的市警五分局問話。(美聯社)
阿布杜拉(白衣)落網後，被押往曼哈頓華埠的市警五分局問話。(美聯社)
阿布杜拉(白衣)落網後，被押往曼哈頓華埠的市警五分局問話。(美聯社)
市長亞當斯在召開記者會，迴避了與懷特黑德關係密切的問題。(市長辦公室提供)
市長亞當斯在召開記者會，迴避了與懷特黑德關係密切的問題。(市長辦公室提供)
價值30萬元的勞斯萊斯名車停在市警五分局外。(記者張晨／攝影)
價值30萬元的勞斯萊斯名車停在市警五分局外。(記者張晨／攝影)
開勞斯萊斯，身穿芬迪西裝的牧師懷特黑德，在市警五分局外接受媒體採訪。(記者張晨／...
開勞斯萊斯，身穿芬迪西裝的牧師懷特黑德，在市警五分局外接受媒體採訪。(記者張晨／攝影)

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